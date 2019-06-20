Tokat'ta uyuşturucu operasyonu
Uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 5 sanıktan 3'ü tutuklandı.20 Haziran 2019 Perşembe 11:53
Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi.
Adreslere yapılan aramada, bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.
Operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Sanıklardan 3'ü tutuklandı, 2'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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