Yerel Tokat’ta traktör devrildi sürücüsü hayatını kaybetti
Tokat’ta traktör devrildi sürücüsü hayatını kaybetti

Tokat’ta traktör devrildi sürücüsü hayatını kaybetti

Tokat’ın Yeşilyurt ilçesinde Gilaburu toplamaya giden bir vatandaş, traktörün devrilmesi sonucu hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Yeşilyurt ilçesine bağlı Çerkez Danişment köyünde yaşayan 65 yaşındaki Ali Karakol, 60 AN 819 plakalı traktörüyle dağlık bölgeye Gilaburu meyvesi toplamaya gitti. Akşam saatlerinde eve dönmeyen Karakol’dan haber alamayan eşi, durumu yakınlarına bildirdi.

Akrabaları traktörlerle bölgeye giderek arama çalışması başlattı. Bir süre sonra Karakol’un traktörünün devrildiğini ve kendisinin ise aracın yanında hareketsiz halde yattığını gören yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve ambulans ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı incelemede Ali Karakol’un hayatını kaybettiği belirlendi. Gece saatlerinde tamamlanan incelemelerin ardından Karakol’un cenazesi, otopsi yapılmak üzere Yeşilyurt İlçe Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

