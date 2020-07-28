  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel

Tokat’ta silahlı kavga! Ölüler var

Tokat'ta çıkan silahlı kavgada 2 kardeş öldü, 4 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2020-07-28 09:12:00 -
Tokat’ta silahlı kavga! Ölüler var

Tokat'ın Niksar ilçesinde iki akraba grubu arasında çıkan kavgada iki kardeş yaşamını yitirdi, 4 kişi yaralandı.

İlçeye bağlı Edili köyünde eski muhtar İ.Ö. ve oğlu S.Ö. ile akrabaları İsmet ve kardeşi Serkan Özyurt arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

Aile üyelerinin de karıştığı kavgada av tüfeğiyle vurulan İsmet ve Serkan Özyurt olay yerinde hayatını kaybetti. İki kardeşinin cesedi Niksar Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kavgada İ.Ö ile G.Ö, B.Ö. ve K.Ö. de yaralandı. Yaralılar Niksar ve Tokat Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Jandarma ekipleri olaya ilişkin şüpheli S.Ö'yü gözaltına aldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2014 model Ford Fiesta
Satılık 2014 model Ford Fiesta

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı