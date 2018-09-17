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Tokat'ta PKK operasyonu

Tokat'ın Reşadiye ilçesinde terör örgütü PKK'nın kullanabileceği değerlendirilen sığınak, barınak ve depo ile bazı malzemeler imha edildi.

17 Eylül 2018 Pazartesi 15:25
Tokat'ta PKK operasyonu

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bölücü terör örgütü mensupları ile kullanabilecekleri sığınak, barınak, depo ve yasa dışı malzemelerin tespiti ve imhası amacıyla Reşadiye ilçesi Karaağaç köyü Tosunlu Mahallesi bölgesinde "Şehit Jandarma Uzman Çavuş Ramazan Bağlan Operasyonu" kapsamında keşif, gözetleme ve arama tarama faaliyeti yapıldı.

Taramalarda bölücü terör örgütü mensuplarının kullanabileceği değerlendirilen sığınak, barınak ve depo ile yasa dışı malzemelerin tespiti ve imhası gerçekleştirildi.

Haber Tarihi: 17 Eylül 2018 Pazartesi 15:25
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