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Aktüel Tokat'ta otomobil park halindeki tıra çarptı: 2 ölü, 2 yaralı
Aktüel

Tokat'ta otomobil park halindeki tıra çarptı: 2 ölü, 2 yaralı

Yeniakit Publisher
2020-09-29 09:50:53 -
Tokat'ta otomobil park halindeki tıra çarptı: 2 ölü, 2 yaralı

TOKAT (AA) - Tokat'ın Erbaa ilçesinde otomobilin park halindeki tıra çarpması sonucu 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

İsmail Yurdagül idaresindeki 17 YP 558 plakalı otomobil, D-100 kara yolu Yeni Mahalle mevkisinde, Mustafa Karabey'e (53) ait yol kenarında park halindeki 81 AAB 942 plakalı tıra arkadan çarptı.

Kazada, otomobil sürücüsü ile araçtaki Yasemin Yurdagül olay yerinde hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Erbaa Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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