Tokat'ta koyun çiçeği karantinası: Hayvan pazarı kapatıldı!

Edinilen bilgilere göre, Değirmenli köyündeki bir büyükbaş hayvan işletmesinde gerçekleştirilen kontroller sırasında koyun çiçek hastalığına rastlandı. Tespitin ardından Erbaa Belediyesi İlçe Hayvan Sağlık Zabıtası Komisyonu tarafından hastalığın çevre yerleşimlere yayılmasını önlemek amacıyla koruma ve gözetim tedbirleri devreye alındı.

Alınan kararlar doğrultusunda belirlenen koruma ve gözetim bölgelerinde küçükbaş hayvan hareketleri geçici süreyle sınırlandırıldı. Ayrıca Erbaa Hayvan Pazarı'nın, hastalık tamamen kontrol altına alınıp karantina tedbirleri kaldırılıncaya kadar küçükbaş hayvan alım ve satımına kapatıldığı bildirildi. Öte yandan koruma ve gözetim bölgelerinde aşılama çalışmaları ile veterinerlik hizmetlerinin aralıksız sürdürüleceği belirtildi.