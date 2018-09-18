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Tokat'ta kayıp çobanın cesedini annesi buldu

Erbaa ilçesinde dün kaybolan çoban Yavuz Kayabaşı'nın cansız bedenini, annesi Sebiha Kayabaşı ormanlık alanda buldu.

18 Eylül 2018 Salı 21:54
Tokat'ta kayıp çobanın cesedini annesi buldu

İlçede keçi çobanlığı yapan ve bekar olan Yavuz Kayabaşı (27), dün sabah hayvanlarla birlikte gittiği araziden geri dönmedi. Kendisinden haber alamayan ailesi araziye çıkarak genci aramaya başladı.

Dün yapılan aramalardan sonuç çıkmadı. Havanın kararmasıyla arama çalışmalarını sona erdiren aile sabah saatlerinde Yavuz Kayabaşı´ın güttüğü keçileri buldu. 

Anne Sebiha Kayabaşı ise oğlunun hayvanları otlatmak için sıklıkla gittiği alanları taramaya devam etti. Akşam saatlerinde anne Kayabaşı, Üç Tepeler mevkiindeki ormanlık alanda oğlunu hareketsiz halde yerde yatarken buldu.

Annenin seslerini duyan çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Yavuz Kayabaşı´ın öldüğünü belirledi.

Vücudunda her hangi bir yara izine rastlanmazken, sadece baş kısmında küçük bir iz olduğu belirlendi. Polisin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Kayabaşı'nın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi için Erbaa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Haber Tarihi: 18 Eylül 2018 Salı 21:54
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