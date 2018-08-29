Tokat'ta iki otomobil çarpıştı: 1 kişi öldü, 8 kişi yaralandı
Niksar ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 8 kişi yaralandı.29 Ağustos 2018 Çarşamba 08:48
Önder İlhan idaresindeki 41 YJ 489 plakalı otomobil, Erbaa-Niksar karayolu Gürçeşme Kavşağı'nda Aydın Aksu'nun kullandığı 34 TT 2227 plakalı otomobil ile çarpıştı.
Kazada, Aksu yönetimindeki araçta yer alan Fatma Aydın (32) olay yerinde hayatını kaybetti, sürücüler ile araçlardaki 6 kişi yaralandı.
Yaralılar Niksar Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
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