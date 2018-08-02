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Tokat'ta feci kaza! 2 ölü 4 yaralı

Tokat'ın Zile ilçesinde otomobilin korkuluklara çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kadın hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı.

02 Ağustos 2018 Perşembe 21:47
Tokat'ta feci kaza! 2 ölü 4 yaralı

Tokat'ın Zile ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kadın hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Ali Sayar'ın (37) kullandığı 60 EC 032 plakalı otomobil, Zile-Çekerek karayolu Hacı Boz Köprüsü'nde korkuluklara çarptı.

Kazada, Saniye ve Gülsüm Sayar olay yerinde yaşamını yitirdi.

Yaralanan sürücü, Şefika ve Ayça İren ile Kaan Laçin Sayar, ambulanslarla Zile Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Cenazeler, otopsi için aynı hastanenin morguna gönderildi.

Haber Tarihi: 02 Ağustos 2018 Perşembe 21:47
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