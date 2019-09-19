Tokat'ta feci kaza! 1 ölü, 1 yaralı
Tokat'ta minibüs ile motosikletin çarpışması sonucunda 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.19 Eylül 2019 Perşembe 11:00
İlyas Yalçın idaresindeki minibüs, Tokat-Sivas kara yolu Çamlıbel Cezaevi yakınlarında, Alihan B. (17) yönetimindeki plakası bulunmayan motosikletle çarpıştı.
Kazada, motosiklet sürücüsü Alihan B. ile yanındaki Ahmet Elmas (17) yaralandı.
Ambulanslarla Tokat Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Elmas, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
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