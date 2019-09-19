Tokat'ta feci kaza! 1 ölü, 1 yaralı Tokat'ta minibüs ile motosikletin çarpışması sonucunda 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

İlyas Yalçın idaresindeki minibüs, Tokat-Sivas kara yolu Çamlıbel Cezaevi yakınlarında, Alihan B. (17) yönetimindeki plakası bulunmayan motosikletle çarpıştı. Kazada, motosiklet sürücüsü Alihan B. ile yanındaki Ahmet Elmas (17) yaralandı. Ambulanslarla Tokat Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Elmas, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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