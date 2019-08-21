0553 313 94 23

Tokat’ta ev ve iş yerlerini su bastı

Tokat’ta etkili olan sağanak yağış sonucu yaklaşık 25 iş yeri ve birçok evi su bastı.

21 Ağustos 2019 Çarşamba 23:25
Tokat’ta ev ve iş yerlerini su bastı

Tokat’ta etkili olan sağanak yağış sonucu yaklaşık 25 iş yeri ve birçok evi su bastı.


Tokat’ta akşam saatlerinde yaklaşık yarım saat devam eden sağanak yağışı sonucu Tarihi Yüksek Kahve önünden geçen sokak sular altında kaldı. Yaklaşık yarım metreyi bulan suyu tahliye etmeye çalışan esnaflar zor anlar yaşadı. Mazgalları açmak için büyük uğraş veren esnafları suların çekilmesi ile birlikte su dolan iş yerlerini temizlemek için çalışmaya başladı. Sular altına kalan bir fırında bulunan unlar ise kullanamaz hale geldi. Birçok iş yerinde maddi hasar meydana geldi.


Yoğun yağmur yağışı sonucu ayrıca Çekenli İş merkezi ve çevresi, Çarşamba pazarında bulunan bazı iş yerleri ve evlerde su baskını yaşandı. Belediye ekipleri su tahliyesi için vidanjaörle çalışma yaptı. Bazı esnaflar ise belediye çalışanlarına tepki gösterdi.


Güryıldız beldesinde de yoğun yağış sonucu sel meydana gelirken can ve mal kaybının yaşanmadığı olayda tarım arazileri zarar gördü.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 21 Ağustos 2019 Çarşamba 23:25
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Doktora şiddeti kınadılar
    1. Doktora şiddeti kınadılar
    2. Sivil toplum kuruluşlarından Arakanlı..
    3. Siyasiler ve halk doktoruna sahip çıktı
    4. Tırın çarptığı adam feci şekilde can..
    5. Avusturyalı spor fotoğrafçısı Fritz..
    6. Tokat’ta ev ve iş yerlerini su bastı
    7. Paraguay, Hizbullah, DEAŞ, El-Kaide ve..
    8. Tırın çarptığı yaya yaşamını yitirdi
    9. Doğu Perinçek: O gün AK Parti'nin..
    10. İşsizlik maaşını kimler alabilir?..
    11. Kamerun'da Boko Haram 11 kişiyi kaçırdı
    12. Sudan’da Abdullah Hamadok geçiş dönemi..
    13. ABD'den DEAŞ elebaşıları hakkında..
    14. Sturridge'den ilk mesaj
    15. Yirmi yaş dişleri hangi durumlarda..
    16. Boğulmak üzereyken kalbi tekrar..
    17. Gazişehir Gaziantep'te Gençlerbirliği..
    18. Şırnak'taki terör operasyonu
    19. Pakistan’da polis kontrol noktasına..
    20. Giresunspor'da ayrılık
    21. İstanbul'da yağmur ne zaman bitecek?..
    22. İşte solcu ve feministlerin övdüğü..
    23. Şırnak'taki terör operasyonu
    24. Venezuela, Kuzey Kore’ye büyükelçilik..
    25. Ordu’da arazi tartışması kanlı bitti:..
    26. BİLSEM sonuçları nasıl öğrenilir?..
    27. Atletizm: Turkcell Süper Lig
    28. Papa suikastini araştıran İtalyan..
    29. BM'den korkutan 'Suriye' uyarısı! 3..
    30. Samandağ’da orman yangını
    Mehmet Ağar'dan dikkat çeken kayyım açıklaması! 'Bunu yaparsanız...'
    Mehmet Ağar'dan dikkat çeken kayyım açıklaması! 'Bunu yaparsanız...'
    Rusya: Türkiye'yi bilgilendirdik, vuracağız
    Rusya: Türkiye'yi bilgilendirdik, vuracağız
    Melih Gökçek’ten İmamoğlu’na sert tepki! ‘Basit adam! Senin kalibreni alır büker…’
    Melih Gökçek’ten İmamoğlu’na sert tepki! ‘Basit adam! Senin kalibreni alır büker…’
    Davutoğlu'nun yanındaki isimden dikkat çeken çıkış: Bu isimler AK Parti'nin direğidir
    Davutoğlu'nun yanındaki isimden dikkat çeken çıkış: Bu isimler AK Parti'nin direğidir
    TSK üssü tehlikede! Katil Esed’in ordusu kente girdi
    TSK üssü tehlikede! Katil Esed’in ordusu kente girdi

    Günün Karikatürü

    22 Ağustos 2019
    "Yüzde yüz" dedi, büyük Marmara depremi için tarih verdi!..
    "Yüzde yüz" dedi, büyük Marmara depremi için tarih verdi!..
    Kötü sürprizle karşılaşabilirsiniz! Bunu yapanların emekliliği erteleniyor
    Kötü sürprizle karşılaşabilirsiniz! Bunu yapanların emekliliği erteleniyor