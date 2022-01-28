Tokat’ta çamurdan elektrik üretimi

Tokat Belediyesi’nin Türkiye’ye örnek olacak çamurdan elektrik üretimi tesisinin açılış için Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank Tokat’a geldi. Bakan Mustafa Varank, Çamurdan Elektrik Üretimi Tesisi açılışında “Gazlaştırma ve doğrudan yakma teknolojisinin aynı tesis içerisinde bulunması bu projeyi Türkiye’de bir ilk yapıyor” dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Tokat Belediyesi Çamurdan Elektrik Üretim Tesisi Açılışı ve Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) İmza Töreni’nde yaptığı konuşmada, Bakanlık ve ilgili kurumlarıyla kentin kalkınması için çalıştıklarını söyledi.

‘Refahı artıracak işlere odaklandık’

Her zaman çalışmanın, emeğin ve çabanın peşinde olduklarını ifade eden Bakan Varank, “2023, 2053 ve 2071 hedefleri doğrultusunda durmak yok yola devam dedik. Yerelde belediyelerimizle, merkezde bakanlıklarımızla milletimizin refahını artıracak işlere odaklandık” diye konuştu.

Tokat’ın da değerli yatırımlara ev sahipliği yaptığını dile getiren Bakan Varank, yollardan fuar alanlarına, kültür ve sanat projelerinden spor komplekslerine, kentsel dönüşümden otoparklara kadar birçok alanda gerçekleştirilen yatırımları ilgiyle takip ettiklerini söyledi.

‘Ülke ekonomisine katkı sağlıyor’

Atık sudan elde edilen çamurla elektrik üretiminin gerçekleştiğini söyleyen Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, “4 aylık bir çalışmanın sonucunda tesisimizi aktif hale getirdik. Atık sulardaki çamurların ülke ekonomisine nasıl bir katkı sağlarız diye bir çalışma yaptık. Buradaki atık çamurları yakmak suretiyle elektrik üretilmesi yapılması hakkında hazırlık yapıldı. Yap, işlet, devret modeli ile bir çalışma başlattık. Şubat ayı içerisinde faaliyetine başladı ve şu an tesisimiz üretimine devam ediyor. Bu çalışma ile hem Tokat Belediyemize bir fayda oluşuyor, hem de bu çamurlar doğaya bırakılmıyor. Çevreci bir proje ve sıfır atık anlamında da olumlu bir projemiz” dedi.

‘11 milyon dolarlık yatırım’

Çamuru yakmada kullanılan, yerli ve milli olarak üretilen kazanın ilk defa bu projede yer aldığını ifade eden proje danışmanı Nuri Öztürk, “Bu tesisimiz biyokütle enerji tesisi, senelik 44 milyon kilovat saat bir enerji üretimi planlanmaktadır. Bu da yaklaşık olarak 20- 25 bin hanenin elektrik ihtiyacını karşılamaktadır. Yaklaşık 11 milyon dolarlık yatırımla kuruldu. Tokat Belediyemize ait arıtma tesislerindeki çamuru ve orman ürünlerini kullanacağız. Tesisimizin ilk ünitesi kazan ünitesidir. Kazanımız yerli üretimdir ve ilk defa da bu tesisimizde kullanılacaktır” ifadelerini kullandı