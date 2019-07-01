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Tokat’ta bulundu! Ağırlığının 850 kat fazlasını taşıyabiliyor

Tokat’ta, ağırlığının 850 kat fazlasını taşıyabilen, dünyanın en güçlü hayvan türlerinden olan ve uçan böcek sınıfına tabi tutulan gergedan böceği bulundu.

01 Temmuz 2019 Pazartesi 11:49
Tokat’ta bulundu! Ağırlığının 850 kat fazlasını taşıyabiliyor

Tokat'ın Erbaa ilçesinde, ağırlığının 850 kat fazlasını taşıyabilen, dünyanın en güçlü hayvan türlerinden gergedan böceği bulundu.

İlçe merkezindeki kafede çalışan 20 yaşındaki Nurdan Özşafak, dün sabah, mekanın önündeki ağaçlardan dökülen yaprakları süpürürken, yerdeki böceği fark etti.

İlk kez gördüğü böcekle ilgili internetten araştırma yapan Özşafak, gergedan böceği olduğunu belirledi.

Böceği kavanoza koyan ve inceleme yapmak isteyen yetkililer olursa verebileceğini belirten Nurdan Özşafak, ''Kafede çalışırken, yerde yaprakları süpürüyordum. Böceği yaprakların arasında fark ettim. Biraz araştırmam üzerine dünyanın en güçlü böceği olduğunu gördüm. Kendisinden 850 kat daha fazla yük taşıyabiliyorlarmış. Eğer yetkililer isterlerse incelemek için yetkililere vermeyi düşünüyorum. Olmazsa doğaya salacağım'' diye konuştu.

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Haber Tarihi: 01 Temmuz 2019 Pazartesi 11:49
  1. Tokat
  2. Erbaa
  3. gergedan böceği
  4. Nurdan Özşafak

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