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Tokat'ta bıçaklı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

Bir kişiyi bıçakla öldüren, ayrı yaşadığı eşini ise yaralayan şüpheli gözaltına alındı.

20 Temmuz 2019 Cumartesi 15:37
Tokat'ta bıçaklı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

Tokat'ta bir kişiyi bıçakla öldüren, eşini ise yaralayan zanlı gözaltına alındı.

Gaziosmanpaşa Bulvarı Hüseyin Akbaş Spor Salonu önünde M.K, bir süredir ayrı yaşadığı eşi A.K. ve arkadaşı Mahmut Baran ile karşılaştı.

M.K, tartıştığı eşi A.K. ile Baran'ı bıçakladı.

Tokat Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Baran, hayatını kaybetti, A.K'nin tedavisi ise sürüyor.

M.K,polis ekiplerince gözaltına alındı. 

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Haber Tarihi: 20 Temmuz 2019 Cumartesi 15:37
  1. Gaziosmanpaşa Bulvarı Hüseyin Akbaş Spor Salonu
  2. Tokat Devlet Hastanesi
  3. Tokat
  4. polis ekipleri

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