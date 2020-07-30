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Aktüel

Tokat'ta bayram öncesi "drone" ile trafik denetimi

Yeniakit Publisher
2020-07-30 12:21:07 -
Tokat'ta bayram öncesi "drone" ile trafik denetimi

TOKAT (AA) - Tokat Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik ekipleri, D-100 kara yolunda Kurban Bayramı öncesi drone desteğiyle denetim yaptı.

Trafik ekiplerinin Niksar Bölge Trafik İstasyonu önünde drone desteğiyle gerçekleştirdiği uygulamada, araçlarından indirilen sürücülere ve ailelerine su, meyve suyu ve kek ikram edildi.

Uygulama alanına İl Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu ve İl Jandarma Komutanı Albay Murat Kınay ile gelen Vali Ozan Balcı, sürücüler ile bir süre sohbet etti.

Araçlarda bulunan çocuklara çeşitli hediyeler veren Balcı, seyahatlerini dikkatli yapmaları konusunda uyardığı sürücülerin ve ailelerinin bayramını kutladı.

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