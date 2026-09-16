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Gündem Tokat'ta 20 şüpheliye ait 17 adreste bonzai, silah ve 53 bin 550 lira ele geçirildi
Gündem

Tokat'ta 20 şüpheliye ait 17 adreste bonzai, silah ve 53 bin 550 lira ele geçirildi

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Tokat'ta 20 şüpheliye ait 17 adreste bonzai, silah ve 53 bin 550 lira ele geçirildi

Tokat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Turhal, Zile ve Niksar'da şüphelileri takibe aldı; 17 adreste 1 kilo 300 gram bonzai ve 53 bin 550 lira ele geçirildi.

Tokat'ın Turhal, Zile ve Niksar ilçelerinde 20 şüpheliye ait 17 adrese, savcılık koordinesinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Aramalarda uyuşturucu madde, silah ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 53 bin 550 lira ele geçirildi.

Tokat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında üç ilçede belirlenen şüphelileri takibe aldı.

Adreslerde yapılan aramalarda tütüne karıştırılmış 1 kilo 300 gram sentetik kannabinoid (bonzai), içinde sentetik kannabinoid bulunan 10 doldurulmuş makaron, 2 uyuşturucu kullanma aparatı ve 2 sigara sarma kâğıdı bulundu. El konulan 53 bin 550 liranın suçtan elde edildiği değerlendiriliyor.

Şüphelilerin adreslerinden 3 kurusıkı tabanca, 3 tabanca şarjörü, bir 9 milimetre tabanca fişeği, bir 5,56 milimetre fişek, ruhsatsız bir av tüfeği ve 12 av tüfeği kartuşu çıktı. Aramalarda 5 sustalı bıçak ile 2 kama da ele geçirildi.

Ekipler, dijital materyal olarak 14 cep telefonu ile 32 gigabaytlık bir hafıza kartına el koydu. Operasyon kapsamında 20 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

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