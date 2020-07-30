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Aktüel

Tokat'ta 2 kişinin hayatını kaybettiği silahlı kavgayla ilgili 3 kişi tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-07-30 12:14:35 -
Tokat'ta 2 kişinin hayatını kaybettiği silahlı kavgayla ilgili 3 kişi tutuklandı

TOKAT (AA) - Tokat'ın Niksar ilçesinde iki akraba grubu arasında yaşanan, 2 kardeşin yaşamını yitirdiği, 4 kişinin yaralandığı kavgayla ilgili gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.

İlçeye bağlı Edili köyünde iki gün önce çıkan kavgayla ilgili gözaltına alınan S.Ö. (35), K.Ö. (29) ve N.Ö'nün (33) jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Edili köyünde iki gün önce eski muhtar İ.Ö. ve oğlu S.Ö. ile akrabaları İsmet ve kardeşi Serkan Ö. arasında çıkan tartışma kavgaya dönüşmüş, aile üyelerinin de karıştığı kavgada av tüfeğiyle ateş edilerek vurulan İsmet ve Serkan Ö. olay yerinde hayatını kaybetmişti.

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