Tokatlı tarihçiden Hacivat iddiası

Tokatlı tarihçi, Türk Gölge Oyunu, Karagöz’ün başkahramanından birisi olan Hacivat karakterinin 4 padişaha vezirlik ve komutanlık yapan Hacı İvaz Paşayı canlandırdığını ileri sürdü.

Hacı İvaz paşa 1340’lı yıllarda Tokat’ın Pazar ilçesinde doğdu. 1428 yılında hayatını kaybedene kadar Osmanlı Devleti’ne başkentlik yapan Edirne ve Bursa illerinde yaşayan ve 1. Murat, Yıldırım Beyazıd, Çelebi Mehmet ve 2. Murat olmak üzere 4 padişaha vezirlik ve komutanlık yapan Hacı İvaz Paşa, Türk Gölge Oyununa bu süreçte yaptığı kurnazlıklarla ve akıl dolu stratejileriyle geçti. Hacı İvaz Paşa’yı tarihe yön veren dahi olarak tanımlayan Tarihçi Yazar Murat Kavaklı: “Hacivat yani Hacı İvaz Paşa yüzlerce eserin mühendisi ve mimarıdır. Tokat’ın yetiştirdiği en büyük askeri ve siyasi dehadır. Hem Türk tarihine hem de dünya tarihine defalarca yön vermiş bir milli kahramandır. Hacivat öldürülmedi. Efsanelerle gerçekler arasında bir ilgi vardır ama efsaneler abartılıdır. Aradan geçen 6 asır içerisinde de Hacivat gerçeği efsaneye dönüşmüştür. Orhan Gazi tarafından öldürülmesi asla söz konusu değildir. Hacı İvad Osmanlıca noktalı dat harfi kullanılarak yazılmaktadır. Noktalı dat harfinin özelliği, hıdır-hızır, ramadan-ramazan gibi iki türlü okunur ve iki okunuş da doğrudur. Hacivat’ın gölgeye geçmesi Çelebi Mehmet’in ölümünden sonra memleket birbirine düşmesin diye bunun ölümünü gizlemiştir. 2. Murad Amasya’da valiydi şehzade. 2. Murat gelene kadar halkı oyalamış. Ölüye kaftan giydirmiş, arkasına bir çocuk bağlamış. Ölüyü yürütmüş, hareket ettirmiş, aslında ölünün arkasında bir çocuk var bu işi o yapıyor, geniş bir kaftandan dolayı da çocuk görünmüyor. Böylece hayal perdesine bu yaptığı kurnazlıkla geçmiştir” diye konuştu.

Türkiye’nin düzenli olarak gölge oyunu gösterileri düzenleyen Hayalilerinden Kemal Atan Gür de Hacivat’ın gölgeye bilge kişiliği ile giren bir karakter olduğunu söyledi. Hacivat’ın Tokatlı olmasının manevi açıdan kendilerine güç verdiğini söyleyen Sanatçı Kemal Atan Gür: “Gerçekten Hacivat Çelebi ya da Hacı İvaz Çelebi Tokatlı, Tokat’ın Pazar ilçesinden. Bilge kişiliğiyle çok büyük bir deha. Bir siyaset kişisi, bir devlet adamı. O açıdan ülkemize büyük faydalar sağlamış bir insan. O’nun ile hemşehri olmaktan elbette gurur duyuyorum. O’nun tasvirini hayal perdesinde oynatmaktan onur duyuyorum. Elbette bizim için itici bir güç Hacivat’ın Tokatlı olması” şeklinde konuştu.