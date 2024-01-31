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Yerel Tokat'ın 'Titanik'i kurtarılacağı günü bekliyor!
Yerel

Tokat'ın 'Titanik'i kurtarılacağı günü bekliyor!

Yeniakit Publisher
2024-01-31 14:49:00 -
Tokat'ın 'Titanik'i kurtarılacağı günü bekliyor!

Tokat'ta Almus Kaymakamlığı tarafından, ilçe ekonomisine katkı sağlamak amacıyla getirilen tekne rüzgar nedeniyle battı. Bölge halkı tarafından Tokat'ın Titanik'i olarak anılan geminin yeniden turizme kazandırılacağı günü bekliyor.

Tokat'ta Almus Kaymakamlığı tarafından, ilçe ekonomisine katkı sağlamak amacıyla getirilen tekne rüzgar nedeniyle battı. Bölge halkı tarafından Tokat'ın Titanik'i olarak anılan geminin yeniden turizme kazandırılacağı günü bekliyor.

Tokat’ta Almus Kaymakamlığı tarafından Almus Barajı’nın turizme de kazandırılması amacıyla 3 Temmuz 2015 tarihinde satın alınan tekne baraja indirilerek hizmet vermeye başladı.

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinden Tokat’a getirilen 10 ton ağırlığında, 19 metre uzunluğunda, 5.06 metre genişliğindeki tekne geçtiğimiz aylarda ilçede etkili olan rüzgar nedeniyle battı.

Yaklaşık 3 aydır su altında bekleyen ve bölge halkı tarafından Tokat’ın Titanik’i olarak nitelendirilen teknenin gün yüzüne çıkartılarak yeniden turizme kazandırılması bekleniyor.
Tokat’ın Titanik’inin yeniden turizme kazandırılması gerektiğini söyleyen 25 yaşındaki Hami İşler, “2015 yılında Almus Kaymakamlığı tarafından ilçeye getirilen bu gemi yaklaşık 3 ay önce çıkan fırtına nedeniyle battı. Biz bu gemiyi Tokat’ın Titanik’i olarak nitelendiriyoruz.

Bunun bölgemiz adına yeniden turizme kazandırılmasını istiyoruz. Büyük sükse oluşturacağını düşünüyoruz. Almus’un turizminin gelişmesi adına büyük katkısı olacağını düşünüyoruz.
Arkamızda bulunan geniş ormanlar ve karlık arazileri de görüyorsunuz. Bu gemiyle daha güzel olacağını düşünüyoruz” dedi.
32 yaşındaki Mustafa Işık ise “2015 yılında Almus Kaymakamlığımız tarafından ilçeye kazandırılan gemimiz 3 ay önce sert fırtınadan dolayı battı. Bu geminin eski günlerindeki gibi Tokat turizmine kazandırılmasını bekliyoruz” diye konuştu.
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