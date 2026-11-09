Tokat'ımızı sağlam temeller üzerine inşa ediyoruz

Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, Kentsel Dönüşüm Alanı’nda devam eden çalışmaları yerinde inceleyerek projenin son durumu hakkında bilgi verdi.

A ve B BLOK TAMAMLANIYOR, C BLOK HIZLA YÜKSELİYOR

Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu’nun göreve gelmesinin hemen ardından Tokat Belediyesi bünyesinde kurulan Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü ile birlikte bölgede kapsamlı çalışmalar yürütülürken, hazırlanan farklı mimari projeler ve daire tipleriyle vatandaşların dönüşüm sürecine kolaylıkla adapte olması hedefleniyor.

Kaledibi Riskli Alanı 1. Etap Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında inşa edilen A ve B Blok’ta çalışmalar tamamlanma aşamasına gelirken, C Blokta ise yapım çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Bloklarda zemin ve diğer imalat çalışmalarına devam edilirken, vatandaşların yeni yaşam alanlarını önceden görebilmeleri amacıyla örnek daire hazırlıkları da gerçekleştiriliyor.

“AN BE AN TAKİP EDİYORUZ”

Çalışmaları yakından takip ettiklerini belirten Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, kentsel dönüşüm projesinin öngörülen takvim doğrultusunda tamamlanacağını ifade etti. Yazıcıoğlu, “Kentsel Dönüşüm alanımızda devam eden çalışmaları çok sıklıkla ziyaret ediyor, an be an takibini yapıyoruz. Çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. Öngörülen zaman içerisinde tamamlanacaktır. A Blok ve B Blok ciddi manada tamamlanmak üzere, C Blokta ise hızla yükseliyor. Zeminler yapılıyor. Örnek daire oluşturuyoruz. Örnek dairemizi de mobilyalı olarak dizayn edeceğiz. Çalışmaların hızla ilerlemesini sağlayan Belediye Başkan Yardımcılarımıza, Kentsel Dönüşüm Müdürlüğümüze, teknik ekibimize ve inşaatı üstlenen firmamıza teşekkür ediyoruz. İnşallah vermiş olduğumuz sözü net bir şekilde yerine getirecek ve vatandaşlarımızı biran evvel evlerine kavuşturacağız” dedi.

KURA VE ANAHTAR TESLİMİ İÇİN GERİ SAYIM

Örnek dairenin tamamlanmasının ardından kura sürecinin başlatılacağını belirten Başkan Yazıcıoğlu, hak sahiplerinin yeni yuvalarına kavuşacağı sürecin de kısa süre içerisinde başlayacağını söyledi. Yazıcıoğlu, “Kura çekimimizi ilerleyen günlerde yapacak ve artık dairelerimizin anahtarlarını vatandaşlarımıza teslim edeceğiz. Kura ile hangi vatandaşımız hangi dairede oturacak belirli olacak. 1. Etap Kentsel Dönüşüm konutlarımızı teslim ettikten sonra da hızlı bir şekilde 2. Etap Kentsel Dönüşüm çalışmalarımıza başlayacağız. Tokat’ımıza şimdiden hayırlı uğurlu olsun” ifadelerini kullandı.

BAŞKAN YAZICIOĞLU İLK KEPÇEYİ VURDU DEV PROJELERİ TEK TEK AÇIKLADI

Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, Cami-i Kebir Mahallesi Mustafa Paşa Hamam Sokak’ta Kentsel

Dönüşüm Riskli Alanı bölgesinde Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında ilk kepçeyi bizzat kullanarak yıkım çalışmalarını başlattı. Dört mahalleyi kapsayan dönüşümden yeni konut projelerine, alternatif ulaşım yollarından tarihi hanların kamulaştırılmasına kadar birçok önemli gelişmeyi duyuran Başkan Yazıcıoğlu, “Unutmayın, biz büyük bir kapı araladık” dedi.

Tokat’ta uzun süredir hazırlıkları devam eden kentsel dönüşüm çalışmalarında yeni bir aşamaya geçildi. Yıkım çalışmalarının ardından açıklamalarda bulunan Başkan Yazıcıoğlu, kale eteklerindeki dört mahallede tarihi dokunun ortaya çıkarılacağını, yeni ulaşım güzergâhları oluşturulacağını ve turizme yönelik düzenlemeler yapılacağını söyledi.

114 KONUTTA KURA AŞAMASINA GELİNDİ, 148 KONUTLUK İKİNCİ ETAP GELİYOR

Kentsel dönüşüm kapsamında yapımı süren 114 konutun kura aşamasına geldiğini belirten Yazıcıoğlu, ikinci etapta 148 konutun daha inşa edileceğini açıkladı. Hak sahipleriyle yürütülen görüşmelerde yaklaşık 150 kişiyle anlaşma sağlandığını, bu sayıyı 200’e çıkarmayı hedeflediklerini belirten Yazıcıoğlu, “114 dairelik konutumuz da yavaş yavaş yükseliyor. Kura çekimi noktasına geldik. İnşallah en kısa sürede bakanlığımızla beraber kura çekimi yapıp vatandaşlarımıza evlerini vermiş olacağız. İkinci etap süreci de çok hızlı bir şekilde ilerliyor. Projesi bitti, en kısa sürede ihale sürecine girecek. Toplam 114 daire, 148 daire de onun peşi sıra gelecek” dedi.

KALE ETEKLERİNDE DÖRT MAHALLEDE DÖNÜŞÜM

Tokat Kalesi çevresindeki Erenler, Kâbe-i Mescid, Cami-i Kebir ve Semerkant mahallelerinde yıkım sürecinin başlayacağını ifade eden Yazıcıoğlu, çalışmaların tarihi dokuyu gün yüzüne çıkaracağını söyledi.

Bölgeye ilişkin ulaşım planını da açıklayan Yazıcıoğlu, “Erenler’den çevre yoluna bağlayacağımız 1,5 kilometrelik, 25 metre genişliğinde alternatif yolumuz olacak. Bisiklet yolu ve yürüyüş yoluyla birlikte trafiğe de alternatif bir çözüm sağlayacağız” diye konuştu.

Yıkımların ardından bölgenin rekreasyon alanına dönüştürüleceğini belirten Yazıcıoğlu, “Burası yeşillendirilecek, pırıl pırıl seyir terasları oluşturulacak. Burada bulunan tarihi dokularımızla ilgili kamulaştırma çalışmalarımız da devam ediyor” ifadelerini kullandı.

TUR OTOBÜSLERİNE ALTERNATİF GÜZERGÂH

Tokat’ın turizm potansiyelini geliştirmek amacıyla tur otobüslerine yönelik yeni bir güzergâh oluşturulacağını açıklayan Yazıcıoğlu, Erenler bölgesinde durak ve Turizm Information Ofisi kurulacağını söyledi.

Yazıcıoğlu, “Turizm otobüslerini çevre yolundan Erenler bölgesine getireceğiz. Burada oluşturacağımız turizm ofisinden sonra ziyaretçilerimiz yürüyerek Sulusokak Bölgesi’ne ulaşacak. Taşhan, Gök Medrese, Mevlevihane, Sık Dişini Helası, Yağıbasan Medresesi ve şehir müzelerini gezebilecekler. Böylece büyük otobüslerin şehir merkezinde park sorunu oluşturmasının da önüne geçeceğiz” dedi.

Tokat’ın tarihi mirasının korunması için yürütülen çalışmalara da değinen Yazıcıoğlu, Aslanlıhan’ın kamulaştırma sürecinin başladığını, Katırcılar Hanı ve Ali Tusi Türbesi için de önemli aşamaya gelindiğini açıkladı. Yazıcıoğlu, “Aslanlıhan’ın kamulaştırma süreci başladı. Çok kısa sürede kamulaştırmasını yapıp Tokat’ımıza kazandıracağız. Katırcılar Hanı ve Ali Tusi Türbesi ile ilgili süreçler de son aşamaya geldi. Bazı hak sahipleriyle uzlaştık, diğerleriyle değerleme çalışmaları devam ediyor. Bu adımlarla Tokat tarihi dokusuyla Türkiye’nin incisi gibi parlayacak” diye konuştu. Hak sahipleri ve kiracıların mağdur edilmemesi için çalıştıklarını vurgulayan Yazıcıoğlu, “Buradaki hak sahipleri ve kiracılarımızı mümkün olduğu kadar mağdur etmeden bu kentsel dönüşümü bitireceğiz” ifadelerini kullandı.

TOKAT TRAFİĞİNE 2,5 KİLOMETRELİK YENİ ALTERNATİF YOL

Kentsel dönüşümün yanı sıra Gaziosmanpaşa ve Behzat güzergâhlarına alternatif olacak yeni bir ulaşım projesini de duyuran Yazıcıoğlu, Oğulbey Mahallesi’nden başlayarak Çay Mahallesi’ne kadar uzanacak 2,5 kilometrelik yolun planlandığını belirtti.

Oğulbey, Örtmeliönü, Mehmetpaşa ve Soğukpınar mahallelerini kapsayan projenin bazı bölümlerinde yol genişliğinin 20, bazı bölümlerinde ise 25 metre olacağını kaydeden Yazıcıoğlu, “Bu bölgede de kendi dönüşümünü teşvik edecek süreç şu anda askıda. Projesi bitti. Onu da en kısa sürede açıklayacağız. Muhteşem bir proje hazırladık” dedi.

Yeni yolun yalnızca trafik yoğunluğunu azaltmayacağını, acil müdahale araçlarının ulaşımını da kolaylaştıracağını belirten Yazıcıoğlu, “Buralara ambulans girmiyordu, itfaiye aracı girmiyordu. Vatandaşlarımız mağdur oluyordu. Yeni projeyle otoparklar, sosyal donatılar ve park alanları da planlandı. Oğulbey’den Çay Mahallesi’ne uzanacak yolumuzla Tokat trafiğini daha akışkan hâle getireceğiz” diye konuştu.

ANLAŞMA SAĞLANAMAYAN HAK SAHİPLERİYLE GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR

Bazı mülk sahipleriyle anlaşmazlıkların bulunduğunu ancak sayılarının az olduğunu belirten Yazıcıoğlu, vatandaşların Yazıcıoğlu İş Hanı’nda kurulan Kentsel Dönüşüm Ofisi aracılığıyla bilgilendirildiğini söyledi.

Yazıcıoğlu, “Anlaşamadığımız mülk sahipleri var, bazı ihtilaflı durumlar oluyor ama sayıları çok az. Vatandaşlarımızı öncesinde bilgilendirdik. Kentsel dönüşüm ofisimizde her türlü sorularını ve tereddütlerini gideriyoruz. Muhakkak ki herkesi yüzde yüz memnun edebilme şansınız yok ama bu dönüşümü yapmamız lazım” dedi.

DEPREM VE KAYA DÜŞMESİ RİSKİNE DİKKAT ÇEKTİ

Tokat’ın birinci derece deprem riski taşıyan iller arasında bulunduğunu hatırlatan Yazıcıoğlu, kale eteklerindeki yapıların kaya düşmesi tehlikesi nedeniyle de risk altında olduğunu vurguladı. Yazıcıoğlu, “Bu bölge kayalardan kopup gelen materyaller nedeniyle riskli alan ilan edilmişti. Güvenlik önlemlerine rağmen risk devam ediyor. Burada yapılaşmanın sürmesi doğru değil, sağlıklı bir altyapı da yok. Vatandaşlarımız da haklı olarak doğalgazı olan, yalıtımlı ve sağlıklı evleri tercih ediyor” ifadelerini kullandı.

Yeni konutların özelliklerini vatandaşların görebilmesi için örnek daire hazırlandığını da açıklayan Yazıcıoğlu, “Elimizde bir örnek daire oluşturduk. İnşallah en kısa sürede sizleri de davet edeceğiz” dedi.