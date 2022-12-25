"Tokatçı Muharrem"den altılı masa kulisi

Canlı yayın sırasında ses kontrolü yapan kişiye attığı tokatla gündem olan ve o günden sonra adı "tokatçı Muharrem"e çıkan Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya, altılı masa ile ilgili son kulis bilgilerini paylaştı.

Sarıkaya, yazısında şunları kaydetti:

"Gerekçesi olmamakla birlikte 6’lı Masa toplantısının 5 Ocak tarihine ertelenmesini CHP ve İYİ Parti kurmayları aradaki soğukluğu gidermenin fırsatına dönüştürme çabasında.

İki tarafı bu tutuma iten neden ise “Kamuoyuna yansıyan aranızdaki gerilim oylarımızı etkiliyor; aman masayı dağıtmayın” yönünde iki tarafın da tabanından gelen mesajlar

İki partinin genel merkez yöneticileri ile dün sohbet ederken gördüm ki bu talep gittikçe artmaya başlamış.

(...) Altılı Masa’nın 5 Ocak toplantısında ele alınması planlanan, “Nasıl yöneteceğiz?” ve “hükümetin programına” ilişkin yol haritası da buna bağlı olarak gelişecek.

Adaylık sürecinde nasıl ilerleneceği kesinleşmeden diğerlerinde yol almak ise o denli kolay değil.

Çünkü nasıl yöneteceklerine karar verebilmelerinin şartı, seçime nasıl gireceklerine verilecek yanıta bağlı.

Eğer ki liste ittifakı yapacaklarsa partilerin TBMM’deki milletvekili sayısına bakarak Türkiye genelindeki oy oranından söz etmek mümkün değil.

Sadece partilerin kanun gereği kurumsal kimliklerini korumak için girmek zorunda olduğu 2 veya 3 milletvekili çıkaran 41 seçim bölgesinde aldıkları oy oranını yansıtır.

Liste ittifakı ile TBMM’de yeterli çoğunluğu almaları halinde geçmeyi planladıkları Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem’de oluşacak hükümet için hangi partinin önde veya geride olduğunun da önemi kalmaz.

Başbakanlı sisteme geçişte oluşacak kabine yapılanmasında da ortaklaşmayı zorunlu kılar.

Dolayısıyla yol haritası ve nasıl yöneteceklerine karar vermeden önce adayı nasıl belirleyecekleri meselesini çözmesi gerekir.

O sorunun çözülmesinden sonra işlerin çok daha hızlı ve rahat ilerleyeceğini Masa’nın diğer partileri de kabul ediyor…"