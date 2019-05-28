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Tokatçı Ekrem'e Süleyman Soylu'dan ayar!

Kendisini eleştiren vatandaşa “hiçbir şey bilmiyorsun, ukalalık yapma, yazık sana” diyerek tokat atan CHP adayı Ekrem İmamoğlu'na İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tepki gösterdi.

28 Mayıs 2019 Salı 22:58
Tokatçı Ekrem'e Süleyman Soylu'dan ayar!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP'nin İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu'nun "son zamanlarda sinirli olduğunu" söyledi. Soylu, ''Son zamanlarda Ekrem Bey bana takmış. Sinirli zaten son zamanlarda. Demin de bir çocuğu tokatladı biliyorsunuz. Çocuk anlatmak istiyor ona, 'ukalalık yapma' diyor. Şunu ifade edeyim; ona bir şarj doldurdular, şarjı bitti. Şimdi 31 Mart'a kadar dolu, bir de özgüven patlamasına girdi. Güç zehirlenmesi diyoruz biz ona. Güç zehirlenmesine girdi, kimseyi takmıyor'' dedi.

Bakan Soylu, Kağıthane Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde Çatalzeytin Spor Kulübü'nü ziyaret ederek, vatandaşlarla sohbet etti. Kendisine hediye edilen Örnektepe Çatalzeytinliler Birliği atkısını takan Soylu, vatandaşlarla fotoğraf çektirdi.

İşte Ekrem İmamoğlu’nun bilinçaltı! Ukalalık yapma deyip vatandaşa tokatı bastı

"Çocuğu tokatladı"

CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu'nun büyükşehir belediyesindeki verilerin kopyalanması talimatını eleştiren Soylu, bu durumun hukuken, ahlaken ve yöneticilik açısından da yanlış olduğunu söyledi.

Soylu, "Senin derdin demek İstanbul'u idare etmek, yönetmek değil. Senin derdin başka. 17-25 Aralık'takiler ne yapmışsa senin derdin aynısı orada devam ettirebilmek. Derdin bu, başka hiçbir derdin yok" ifadesini kullandı.

Soylu, şu ifadeleri kullandı:

"Güç zehirlenmesine girdi, kimseyi takmıyor"

"Son zamanlarda Ekrem Bey bana takmış. Sinirli zaten son zamanlarda. Demin de bir çocuğu tokatladı biliyorsunuz. Çocuk anlatmak istiyor ona, 'ukalalık yapma' diyor. Şunu ifade edeyim; ona bir şarj doldurdular, şarjı bitti. Şimdi 31 Mart'a kadar dolu, bir de öz güven patlamasına girdi. Güç zehirlenmesi diyoruz biz ona. Güç zehirlenmesine girdi, kimseyi takmıyor. Diyor ki, ' Süleyman Soylu, senin İstanbul'da ne işin var' diyor. 'Otursana Ankara'da, İçişleri Bakanlığında görevini yapsana' diyor. Olan benim çocuklara oldu, İstanbul'a gelemeyecekler. İzni ondan alacağız bundan sonra. Peki sen bunu söylerken ben şunu sana sormam mı? Ben 2,5 yıldır İçişleri Bakanıyım, Gabar'a giderken, Cudi'ye giderken, Kabar'a giderken, Bestler Derelerine giderken, Çukurca'ya giderken, Şemdinli'ye giderken, Tendürek Dağı'na çıkarken, Ağrı Dağı'na çıkarken o zaman bana sorsaydın niçin oralara gidiyorsun diye."

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Haber Tarihi: 28 Mayıs 2019 Salı 22:58
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