Tokat Havalimanı hayırlı olsun! 1995 yılında inşa edilen havalimanı kullanım dışıydı

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Tokat Havalimanı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılarak faaliyete başladı.

Havalimanın kurdela kesimini; Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birlikte, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Özlem Zengin, Erkan Kandemir, Mustafa Şen, Tokat Valisi Ozan Balcı, Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu ve AK Partili milletvekilleri gerçekleştirdi.

2017 yılından bu yana uçuş yapılamamıştı!

Tokat-Turhal kara yolu Pazar kavşağında 1995 yılında yapılan havalimanı, 2001'de bazı sorunlar nedeniyle uçuşlara kapatılmıştı. 2006'da tekrar hizmet vermeye başlayan havalimanında 2008 yılında durdurulan uçuşlar, 2010'da yeniden başladı.

Havalimanındaki tarifeli uçuşlar, 2017 yılının Nisan ayından bu yana yapılmıyordu. Pist ve altyapı sorunları nedeniyle orta ve büyük gövdeli uçakların iniş yapamadığı havalimanının yakınlarındaki Küçükbağlar köyündeki caminin minaresi de uçuş güvenliği açısından risk oluşturduğu gerekçesiyle 2008 yılında kısaltıldı.

Tokat'ta ihracatın artması bekleniyor

Büyük gövdeli uçaklar ve kargo uçaklarının da iniş yapabileceği yeni havalimanının apronu, 7 uçak park kapasiteli olacak.

Yeni Tokat Havalimanı'nın faaliyete geçmesiyle tarım kenti olan Tokat'ta ihracatın artması öngörülüyor.

Pisti 2 bin 700 metre uzunluğunda olacak yeni havalimanının hizmete girmesiyle Tokatlılar, uçak yolculuğu için çevre illere gitmek zorunda kalmayacak.

Yeni havalimanı altyapı projesi kapsamında pist, apron, taksi yolu, çevre güvenlik duvarı, çevre güvenlik yolu, hava seyrüsefer yardımcı istasyonunun inşaatı da tamamlandı.

Tokatlılar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı açılış törenine yoğun ilgi gösterdi