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Gündem Tokat gibi 15 Temmuz mesajı! 'Şu görsel ders olarak okutulmalı'
Gündem

Tokat gibi 15 Temmuz mesajı! 'Şu görsel ders olarak okutulmalı'

Yeniakit Publisher
2023-04-19 23:02:00 -
Tokat gibi 15 Temmuz mesajı! 'Şu görsel ders olarak okutulmalı'

15 Temmuz hain darbe girişimine ilişkin bir mesaj paylaşan Yazar Said Ercan, darbeye 'tiyatro' diyen riyakarlara tokat gibi sözler söyledi.

15 Temmuz'a 'tiyatro' diyenlere cevap, Yazar Said Ercan'dan geldi.

Twitter hesabından bir görsel paylaşan Ercan, Gezici vandalların hiçbirisinin 15 Temmuz direnişinde yer almadığını söyledi.

'İnsanların canını acıtmaya utanmıyorsunuz'

"Şu görsel algı yönetimi derslerinde okutulmalı!" diyen Ercan, şu ifadeleri kullandı:

15 Temmuz’da sokakta biz vardık yanımızda 1 tane tiyatrocu yoktu! Ama Anadolu’nun has evlatları hep yanıbaşımızdaydı. 252 canımız gitti binlerce gazimiz var hala insanların canını acıtmaya utanmıyorsunuz?


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