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Ekonomi Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi 33 öğretim üyesi alacak
Ekonomi

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi 33 öğretim üyesi alacak

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri ile Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru Koşulları ve Uygulama İlkeleri uyarınca öğretim üyeleri alacak.

Yeniakit Publisher
2021-04-13 15:41:00 -
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi 33 öğretim üyesi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre Profesör  ve  doçent  adayları  Üniversite  Rektörlüğü  Personel  Dairesi  Başkanlığı’na,  doktor  öğretim  üyesi  adayları  ise  ilgili  dekanlık  veya müdürlüğe  13.04.2021 tarihinden itibaren 15 gün zarfında başvurularını  şahsen  yapacak  olup,  eksik  ve  onaysız  belgelerle  yapılacak  müracaatlar  ile  süresi  içinde  yapılmayan  müracaatlar  kabul edilmeyecek.

Ayrıntılı bilgi için TIKLAYINIZ

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