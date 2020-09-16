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Spor Tokat Belediye Plevnespor'da Fenerbahçe HDI Sigorta maçı hazırlıkları
Spor

Tokat Belediye Plevnespor'da Fenerbahçe HDI Sigorta maçı hazırlıkları

Yeniakit Publisher
2020-09-16 15:11:27 -
Tokat Belediye Plevnespor'da Fenerbahçe HDI Sigorta maçı hazırlıkları

TOKAT (AA) - Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden Tokat Belediye Plevnespor'da Fenerbahçe HDI Sigorta maçının hazırlıkları sürüyor.

Antrenör İlker Altan, AA muhabirine, sezona galibiyetle başlamalarının kendileri için moral olduğunu söyledi

Maç oynadıkça takımın daha iyi olacağını belirten Altan, ''Bugün oynayacağımız Sorgun Belediyespor maçı, rakip takımda Kovid-19 çıkması üzerine ertelendi." dedi.

Hafta sonu 3. hafta karşılaşmasını sahalarında oynayacaklarına işaret eden Altan, "Pazar günü sahamızda Fenerbahçe ile oynayacağız. Fenerbahçe güçlü bir ekip. İyi bir kadro kurdular. Güçlü bir takım. Zor bir maç olacak. Bunun bilincindeyiz. Fenerbahçe maçında elimizden gelenin en iyisi yapacağız. Maça hazırlıklarımız sürüyor. Günde çift idman yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

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