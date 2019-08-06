Tokat Belediye Plevne'de transfer çalışmaları
- Dış transferde Gökhan Çatal ile sözleşme imzalayan Tokat Belediye Plevne, Mehmet Hacıoğlu ile de prensipte anlaştı06 Ağustos 2019 Salı 15:21
TOKAT (AA) - Voleybol Efeler Ligi ekiplerinden Tokat Belediye Plevne, dış transferde Bursa Büyükşehir Belediyespor'dan Gökhan Çatal ile sözleşme imzaladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 29 yaşındaki pasör Gökhan Çatal ile bir yıllık sözleşme imzalandı.
Tokat Belediye Plevne, Afyon Belediye Yüntaş'tan Mehmet Hacıoğlu ile de prensipte anlaştı.
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