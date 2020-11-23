Tokat Belediye Plevne, Sorgun Belediyespor karşısında galibiyete kilitlendi

TOKAT (AA) - Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden Tokat Belediye Plevne'nin başantrenörü İlker Altan, yarın sahalarında Sorgun Belediyespor ile yapacakları maçı kazanmak istediklerini söyledi.

İlker Altan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, deplasmanda Arhavi Voleybol'u 3-2 yendiklerini hatırlattı.

Arhavi Voleybol maçının motivasyon olarak zorlandıkları bir karşılaşma olduğunu belirten Altan, "Basit hataları yapan taraf biz olduk, seviyemizin altında bir voleybol oynadık. Fakat toparlanmasını bildik. Bir puan bıraktığımız için üzgünüz, ders çıkaracağız mutlaka. Arhavi'yi mücadelesinden dolayı tebrik ediyorum. Oyuncularımı kutluyorum." diye konuştu.

Ligin 17. haftasında yarın Sorgun Belediyespor'u konuk edeceklerini anımsatan Altan, "Maçın hazırlıklarına ara vermeden başladık. Maça iyi hazırlanıyoruz. Takımda moraller yerinde. Sorgun Belediyespor da sonuna kadar mücadeleyi bırakmayan bir takım, kaliteli sporculara sahipler. Onlara önlem alıp, evimizde iyi oynayıp galip gelmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Tokat Belediye Plevne, ligde 24 puanla 6. sırada yer alıyor.