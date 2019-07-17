Tokat Belediye Plevne antrenör İlker Altan ile anlaştı

Tokat Belediye Plevne antrenör İlker Altan ile anlaştı17 Temmuz 2019 Çarşamba 15:53
TOKAT (AA) - Voleybol Efeler Ligi ekiplerinden Tokat Belediye Plevne, antrenör İlker Altan ile sezon sonuna kadar anlaşma imzaladı.
Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, antrenör Reşat Arığ ile yollarını ayırdıklarını belirtti.
Arığ'ın ardından takımın başına antrenör İlker Altan'ı getirdiklerini bildiren Eroğlu, "Hocamız ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladık." diye konuştu.
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