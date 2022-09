Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu’ndan Akit’e taziye ziyareti

SEBAHATTİN AYAN İSTANBUL

Yazı İşleri Müdürümüz Ali İhsan Karahasanoğlu ile görüşen Eroğlu, Akit camiasına, çalışanlarına ve okurlarına başsağlığı dileğinde bulunarak, sabır temennilerini iletti.

Ona hep gururla bakardık

Ziyaretin ardından açıklama yapan Başkan Eroğlu, şunları dile getirdi: “Bir dava adamımı kaybetmenin hüznünü yaşadık. Akit Gazetemiz deyince aklımıza ilk gelen gazetemizin kurucusu Mustafa Karahasanoğlu Bey’i; tam bir dava adamı, her anlamda hakkı savunan ve her yerde idealinden, ideolojisinden, düşüncesinden taviz vermeden yoluna devam bir insan olarak biliyoruz. Her daim parmakla gösterdiği, her zaman gururla baktığımız bir insandı.”

“Allah ne der” diye sorarak adımlarını atardı

Mustafa ağabeyi “Hakk’a ve halka hizmet eden, doğruları söyleyen, Allah için çalışan, çabalayan, her yaptığında ‘Allah ne der’ diye sorarak adımlarını atan bir kimse” olarak niteleyen Eyüp Eroğlu, şöyle devam etti: “Bizler buna şahidiz. Kendisinin bu yaşantısını örnek alınmasını gerektiğini de ifade etmek isteriz. Ben bir kez daha kendisine rahmet diler, Rabbimden yakınlarına sabr-ı cemil niyaz ederim. Rabbim inşallah cennetinde hepimizi buluştursun.” Karahasanoğlu, da Eroğlu’na vefalı ziyaretinden dolayı teşekkürlerini iletti.