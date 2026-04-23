Fenerbahçelileri sevindiren gelişme! Galatasaray derbisi öncesi Asensio’dan haber var

Fenerbahçe, Süper Lig'in 31. haftasında bu pazar Galatasaray ile deplasmanda oynayacağı derbinin hazırlıklarına başlarken, Marco Asensio'dan da müjdeli haber geldi.

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde, teknik direktör Domenico Tedesco yönetimindeki idmanda, Türkiye Kupası'nda Konyaspor ile oynanan maçta ilk 11'de 60 dakika ve üzeri süre alan oyuncular yenilenme çalışması yaptı.

Diğer futbolcular ise ısınma, çabukluk, koordinasyon ve pas çalışmalarının ardından antrenmanı, bireysel uygulamalarla noktaladı.

Sakatlığını atlatan İspanyol futbolcu Marco Asensio, idmanda yer aldı.

Öte yandan sarı lacivertliler, derbi maçın hazırlıklarına yarın da devam edecek.