  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Bakan Çiftçi, talimat verdi: Güvenlikte yeni adım! Okullara 7 aşamalı sistem geliyor 505 kişi yorgunluktan öldü! İGDAŞ’ta vurgun kursaklarında kaldı İsrail ile işbirliği ve örgüt üyeliği suçu ile yargılandı İran'da bir idam daha Ortaokulda panik! 'Dedemin silahı' dedi, günlerce okula getirdi! Numan Kurtulmuş: Yarınlara bırakılacak en büyük miras budur Skandal! Devlet kontrolünde uyuşturucu üretimi: Devlet uyuşturucu üretir mi? Türk gençleri böyle zehirledi Maraş ve Urfa’daki okul dehşeti milat oldu! Ailelere ‘ağır hapis’, çocuklara ‘müebbet’ yolu açılıyor Yurdun değişik bölgelerinden gelen haberler korkutuyor Yine çocuk yine silah ABD, Suudi Arabistan'da Ukrayna'nın sistemini kullanmaya başladı
Nitelikli İthalat Yerli Sanayiyi Nasıl Güçlendirir? Kalitesiz yerli üründense kaliteli ithal ürün daha iyidir çünkü...

Ekonomi yönetiminde "yerli üretim" stratejisi üzerine yapılan tartışmalarda, kalite odaklı yeni bir yaklaşım öne çıkıyor. Bu görüşe göre; tavizsiz üretim standartları getirmek ve başlangıç aşamasında kaliteli ithalata izin vermek, yerli sanayinin gelişimi ve dünya ile rekabeti için en etkili yol. Sert standartlar ile kalitesiz yerliler elenecek, piyasa kaliteli ithal ile normalini bulacak ve ardından kalitlei yerli üretim gelecek...

İşte bu stratejinin işleyiş aşamaları:

1. Piyasanın Denetimi: Standart Dışı Üretimin Tasfiyesi

Devletin gıda güvenliği, sağlık kriterleri ve üretim teknikleri konusunda çok sıkı kurallar getirmesi, piyasada doğal bir ayıklanma sağlar. Kalite standartlarını karşılayamayan, halk sağlığını riske atan veya niteliksiz hammadde kullanan üreticiler sistemin dışına itilir. Bu, piyasadaki haksız rekabetin önlenmesi adına atılan ilk adımdır.

2. İthalatın Fonksiyonu: Arz Güvenliği ve Kıyaslama

Düşük nitelikli yerli üreticinin elenmesiyle oluşan boşluk, geçici bir süre yüksek kaliteli ithal ürünlerle ikame edilir. Bu dönem iki kritik fayda sağlar:

Tüketici Kaliteli Ürüne Ulaşır: Arz açığı sebebiyle halk kalitesiz ürüne mahkum bırakılmaz.

Kalite Çıtası Belirlenir: İthal edilen üst segment ürünler, yerli üreticinin hedeflemesi gereken kalite seviyesini somut bir şekilde ortaya koyar.

3. Yerli Üretimde Dönüşüm ve Pazar Hakimiyeti

Piyasadaki yüksek standartlar ve nitelikli ürün talebi, yerli yatırımcıyı teknoloji ve altyapısını yenilemeye zorlar. Kısa vadeli kâr yerine, sürdürülebilir kaliteye yatırım yapan yerli firmalar, ithal ürünlerle rekabet edebilecek seviyeye gelir.

Standartları yakalayan yerli sanayi, zamanla ithalatın payını düşürerek iç pazara hakim olur ve ihracat potansiyelini artırır.

Nitelikli Rekabet Yerli Üreticiyi Teşvik Eder

Bu perspektife göre; kalitesiz yerli üretimi sadece "yerli" olduğu için koruma altına almak, aslında sanayinin geri kalmasına neden olmaktadır. Oysa sert denetim ve yüksek standartlar; piyasayı niteliksizden arındırır, kaliteli ithalatla çıtayı yukarı taşır ve nihayetinde uluslararası kriterlerde üretim yapan, güçlü bir yerli sanayi inşa eder.

Kısacası: Bugünün denetimli ve yüksek standartlı piyasa yapısı, yarının lider yerli markalarının önünü açar.

ALİCAN ÖZTEKİN

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23