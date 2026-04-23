Mardin'de bir araçta 19 bin paket kaçak sigara ele geçirildi

Mardin'in Artuklu ilçesinde bir araçta yapılan aramada 19 bin paket kaçak sigara ele geçirildi.

Mardin İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik çalışma yürütüldü. Çalışma kapsamında, Artuklu'da durdurulan bir araçta yapılan aramada kaçak olduğu tespit edilen 19 bin paket sigara ele geçirildi. Yakalanan 1 şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatıldı. Açıklamada, "Kaçakçılıkla mücadeleye yönelik çalışmalarımız kararlılıkla ve kesintisiz bir şekilde sürecektir" ifadesine yer verildi.