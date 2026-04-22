Halk TV’de matematik iflas etti! Hesap makinesi bile utandı! İsmail Saymaz'ın dolarla imtihanı sosyal medyanın diline düştü

Canlı yayında 7 milyon doların kaç Türk Lirası ettiğini hesaplamaya çalışan ekip, dolar kurunu adeta kendi kafalarına göre belirleyip sonucu "yarım milyar TL" olarak ilan etti. Ekonomi programı sunan Ebru Baki ve ekonomi yazarı İbrahim Kahveci’nin gözleri önünde yapılan bu hatalı hesap, "Halkı böyle mi bilgilendiriyorsunuz?" dedirtti.

İsmail Saymaz'dan "Milyarlık" matematik

Program sırasında bir rüşvet iddiası üzerinden rakam veren İsmail Saymaz, 7 milyon doların 500 milyon lira, yani yarım milyar lira ettiğini iddia etti. Bu devasa yanlışlık karşısında başta duraksayan ekip, kısa süreli bir şüphe yaşasa da Saymaz’ın "özgüvenli" savunmasıyla hataya ortak oldu. Saymaz, dolar kurunu 40 liradan hesapladığını söylerken, ekonomi sunucusu Ebru Baki "45" diyerek rakamı daha da yukarı çekti.