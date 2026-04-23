Kültür - Sanat 13 gar ve istasyonda 25 oyun sahnelenecek Tiyatro treni sezonu açıyor
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Tiyatro Treni'nin 4 Mayıs tarihinde Ankara'dan yola çıkacağını belirterek, "13 Farklı gar ve istasyonda toplam 25 tiyatro oyunu sahnelenecek" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Tiyatro Treni'nin 4 Mayıs tarihinde Ankara'dan yola çıkacağını bildirdi. Uraloğlu, Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen ‘Devlet Tiyatroları Vagon Sahnesi Projesi' kapsamında hayata geçirilen Tiyatro Treni'nin 16 gün boyunca tiyatro severlerle buluşacağını kaydetti.

Bakan Uraloğlu, trende 1 dizel lokomotif, 1 jeneratör, 3 yataklı vagon, 1 yemekli vagon, 1 tiyatro vagonu ve 1 yük vagonu bulunacağını söyleyerek, "4-19 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilecek organizasyon 16 gün sürecek. 13 farklı gar ve istasyonda toplam 25 tiyatro oyunu sahnelenecek" diye konuştu.

Tiyatro oyunlarının öğlen çocuklara akşam ise yetişkinlere yönelik olacağını dile getiren Uraloğlu, trenin güzergahı hakkında, "Trenimiz, Ankara - Karabük - Zonguldak - Çankırı - Yerköy - Hekimhan - Muş - Tatvan - Van - Palu - Gölbaşı - Pazarcık - İskenderun olmak üzere gidiş-dönüş toplam 4 bin 160 kilometrelik bir mesafe kat edecek" şeklinde konuştu.

Uraloğlu, 2025 yılında Ankara Gar'da yapılan törenle ilk seferine başlayan organizasyonun 11 gün sürdüğünü belirterek "Trenimiz geçen yıl ile 12 merkezde 22 tiyatro oyunu sergiledi ve 4 bin 423 kilometre yol kat ederek sanatseverler ile buluştu" açıklamasında bulundu.

