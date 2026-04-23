Galatasaray’dan flaş TFF kararı! Askıya alındı
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, sarı kırmızılıların resmi sosyal medya hesabından Fenerbahçe derbisinde Yasin Kol atanması sonrası Türkiye Futbol Federasyonu ile ilişkileri askıya aldıklarını açıkladı.
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Fenerbahçe derbisine Yasin Kol'un atanmasının ardından açıklama yayınladı.
Özbek, Galatasaray resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadeye yer verildi:
“Türkiye Futbol Federasyonu mevcut yönetimiyle tüm ilişkilerimiz, bugün itibarıyla, askıya alınmıştır.”