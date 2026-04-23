Samsung işçilerinden dev protesto

Samsung Electronics'in binlerce çalışanı, Güney Kore'deki çip kompleksinde perşembe günü protesto gösterisi düzenleyerek daha yüksek prim talep etti ve yapay zekânın bellek çipi talebini artırması sayesinde şirket rekor kârlar açıklarken greve gitme tehdidinde bulundu.

Pankartlar ve dövizler taşıyan işçiler, yoğun polis varlığının dikkat çektiği Pyeongtaek'teki fabrika yerleşkesinde toplanarak “Ücretleri şeffaflaştırın, primlerdeki üst sınırı kaldırın!” sloganları attı.

Sendika temsilcileri katılımı yaklaşık 40 bin kişi olarak açıkladı, ancak polis resmi bir sayı vermedi.

Protesto, Samsung'un başlıca rakibi SK Hynix'in bugüne kadarki en iyi çeyrek sonuçlarını açıkladığı güne denk geldi. Şirket, yılın ilk üç ayında hem gelir hem de faaliyet kârında rekor kırdığını duyurdu ve bunu, bellek çiplerine talebi artıran veri merkezleri ile yapay zekâ altyapısına yönelik küresel yatırımlardaki sıçramaya bağladı.

Dünya genelindeki bellek çiplerinin yaklaşık üçte ikisini SK Hynix ile birlikte üreten Samsung, bu ayın başlarında, birinci çeyrek faaliyet kârının 57,2 trilyon wona (33 milyar avro) ulaşarak rekor kıracağını öngördü.

Yaklaşık 74 bin çalışanı temsil eden Samsung sendikası, şirketin güçlü performansına rağmen çalışanlara yeterli maddi karşılık vermediğini savunuyor. Yönetimin kısıtlı hisse senedi şeklinde prim önerisini reddeden sendika, primlere uygulanan üst sınırın kaldırılmasını talep ediyor.

Yönetimle görüşmelerin çıkmaza girmesi halinde sendika, 21 Mayıs'ta başlayacak 18 günlük bir greve gitmekle tehdit ediyor ve bunun şirkete günde 1 trilyon wonun (578 milyon avro) üzerinde maliyete yol açacağını hesaplıyor.

“Adil taleplerimiz karşılanana kadar bu mücadeleyi durdurmayacağız” diyen sendika lideri Choi Seung-ho, vinçe monte edilmiş bir yapının üzerine çıkarak megafonla konuştu.

Güney Koreli yarı iletken üreticileri, yapay zekâ patlamasından fayda sağladı; ancak Orta Doğu'daki savaş, çip üretimi için hayati öneme sahip helyum gibi temel malzemelerin tedarikini aksatarak ve enerji maliyetlerini yükselterek geleceğe dönük görünümü gölgeledi.

Buna karşın SK Hynix'in mali işler direktörü Woo Hyun Kim, perşembe günü yaptığı bir telefon konferansında, şirketin çatışmayı yakından izlediğini ancak üretimde kayda değer bir etki beklemediğini söyledi.