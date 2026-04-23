TikTok büyük bir bela! Makyaj reklamında bebekler, uygunsuz dans eden köylü kızlar, küfreden yaşlılar!

The Guardian araştırması, TikTok’ta bebek yaştaki çocukların bile cilt bakım videolarında yer aldığını ortaya koyarken, uzmanlar ticari istismar ve sağlık risklerine dikkat çekiyor.

TikTok'taki içerik kirliliği sadece çocuklarla sınırlı değil. Platformun algoritması, izlenme uğruna sınırları zorlayan her türlü içeriği ön plana çıkarıyor:

Köylü Kızları ve Teşhircilik: Geleneksel değerlerin dışına çıkan, ilgi çekmek adına uygunsuz danslar sergileyen içerik üreticileri, platformun en çok tartışılan figürleri haline geldi.

Yaşlıların Araçsallaştırılması: Yaşına bakmaksızın, küfürlü konuşan veya komik duruma düşürülen yaşlılar üzerinden prim yapılması, toplumsal saygı kavramını dijital bir şova dönüştürüyor.

Yayımlanan kapsamlı bir araştırmada, The Guardian, TikTok platformunda hızla yayılan çarpıcı bir eğilimi ortaya koydu: Bazıları henüz iki yaşında olan çocuklar, cilt bakım rutinleri paylaştıkları videolarla dikkat çekiyor. Bu durum, çocukların ticari amaçlarla istismar edildiği ve yeterli düzenlemenin bulunmadığı bir dijital ortamda ciddi endişelere yol açıyor.

Araştırma; Sarah Marsh, Carmen Aguilar Garcia, Michael Goodier, Tom Richards, Zeke Hunter-Green, Pablo Gutiérrez ve Brina Shah’dan oluşan ekip tarafından hazırlandı. Çalışma kapsamında, 28 Ekim–17 Kasım 2025 tarihleri arasında oluşturulan üç yeni TikTok hesabı üzerinden 7.600 cilt bakım videosu analiz edildi.

Çocuklar reklam yüzüne dönüştü

Analiz sonuçlarına göre:

400 videoda 13 yaş altı çocuklar yer aldı

En az 90 videoda 5 yaş altı, hatta bebekler görüldü

1.000’den fazla videoda 18 yaş altı kullanıcılar vardı

Videoların büyük kısmında çocuklar ürün kutusu açıyor (unboxing), ürünleri deniyor, değerlendiriyor ve markaları etiketliyor. Bazı içeriklerde şirketlerin gönderdiği notları okudukları da tespit edildi.

“Cam gibi cilt” baskısı

Örneklerden birinde 12 yaş altı bir kız çocuğu okula gitmeden önce cilt bakım rutini uygulayarak “glass skin” (cam gibi pürüzsüz cilt) hedefini anlatıyor. Başka bir videoda ise bir anne, iki yaşındaki çocuğuna kamera karşısında cilt bakım rutini yaptırıyor.

Bir başka içerikte ise üç yaşındaki bir çocuğa tonik ve nemlendirici uygulanıyor. Araştırmada ayrıca, 10 yaşındaki bir çocuğun kozmetik ürünü tanıttığı ve annesi tarafından yönlendirildiği bir örnek de yer aldı.

Çocuklara özel kozmetik pazarı büyüyor

Bu eğilim, çocuklara yönelik kozmetik pazarının büyümesiyle paralel ilerliyor.

Pipa Skincare (2024) 8–12 yaş grubunu hedefliyor

Rini (2025) çocuklar için yüz maskeleriyle tartışma yarattı

İtalya’da rekabet otoritesi, Sephora ve Benefit Cosmetics hakkında çocuklara yönelik pazarlama faaliyetleri nedeniyle soruşturma başlattı.