Şok eden ses kaydı ortaya çıktı: Uşak’ta pavyonlardan para toplama itirafı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Uşak Belediyesi’ne yönelik yürüttüğü yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasında çarpıcı bir tanık ifadesi daha ortaya çıktı. Tanık, tutuklu Belediye Başkanı Özkan Yalım’ın, Uşakspor bahanesiyle eğlence sektörü işletmecilerinden sistematik şekilde para topladığını anlattı. Toplanan milyonların akıbeti ise belirsizliğini koruyor.

“PARA LAZIM” DİYEREK ÇAĞIRDI

Soruşturma dosyasına giren tanık ifadesine göre, olay 12 Eylül 2024 tarihinde başladı. Tanık ve ağabeyi, belediyeye çağrıldıktan sonra doğrudan Başkan Özkan Yalım’ın makamına alındı.

Kapalı kapılar ardında gerçekleşen görüşmede Yalım’ın “Uşakspor için acil para lazım” diyerek 1 milyon TL nakit ve milyonlarca liralık çek talep ettiği ifade edildi. Tanık, bu anları kayıt altına almak zorunda kaldığını da beyan etti.

1 MİLYON TL’Yİ POŞETLE TESLİM ETTİLER

Tanık ifadesinde, görüşmenin ardından araçlarında bulunan 1 milyon TL nakit parayı poşet içerisinde alarak başkana teslim ettiklerini açıkça anlattı. Paranın belediye personeli tarafından saydırıldığı ve ardından masaya getirildiği da ifade edildi.

Aynı görüşmede çok sayıda çekin getirildiği, çekler üzerinden futbolculara ödeme planı yapıldığı da dikkat çeken detaylar arasında yer aldı.

PARA TOPLAMA İŞİ AĞABEYİNE DEVREDİLDİ

İfadeye göre süreç bununla da sınırlı kalmadı. Uşak’taki eğlence mekanı sahipleriyle yapılan toplantılarda, belediye tarafından kesilen cezalar karşılığında “bağış” adı altında para talep edildi.

Bu süreçte para toplama organizasyonunun doğrudan tanığın ağabeyine verildiği, işletme sahiplerinden kişi başı yüz binlerce lira toplandığı belirtildi. Tanık, birçok ödemenin elden, bir kısmının ise banka üzerinden yapıldığını ifade etti.

“ÖDEMEYEN GELMESİN” TALİMATI

İkinci toplantıda Başkan Yalım’ın daha sert bir tutum sergilediği ifade edildi. Tanık, Yalım’ın “Ödemeyen olursa yarın işi düştüğünde bize gelmesin” diyerek açık şekilde baskı kurduğunu söyledi.

Toplantı sonrası işletme sahiplerinin kendi aralarında ödeme planı yaptığı, ancak süreç ilerledikçe belediyenin vaat ettiği kolaylıkların sağlanmadığı da ifade edildi.

TOPLANAN PARALARIN AKIBETİ BELİRSİZ

Tanık ifadesinde en dikkat çeken noktalardan biri ise toplanan paraların nereye gittiğine dair herhangi bir bilginin olmaması oldu. Yüz binlerce lira ve milyonluk ödemelerin akıbetinin bilinmediği, bu paraların Uşakspor’a mı yoksa başka yerlere mi aktarıldığının net olmadığı belirtildi.

UŞAK SORUŞTURMASI DERİNLEŞİYOR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında ortaya çıkan bu yeni ifade, dosyaya kritik bir boyut kazandırdı. Tanığın detaylı anlatımı, belediye içindeki para trafiğine ve sistematik tahsilat iddialarına ışık tutarken, soruşturmanın yeni gözaltı ve tutuklamalarla genişleyebileceği değerlendiriliyor.

Uşak Belediyesi’ne yönelik operasyon, her geçen gün yeni itiraflar ve belgelerle derinleşirken, kamuoyu şimdi toplanan paraların izinin sürülmesini bekliyor.

İŞTE TANIĞIN İFADESİ:

Ben ve ağabeyim Mehmet Arslan Uşak ilinde yaşamaktayız ve Moskova Kulüp isimli mekanı 2018 yılından beri işletmekteyiz. İşletme bize aittir. Mustafa Yalım isimli şahsı 2004 yılından beri tanırım. Özkan Yalım’ı da tanırım. 12/09/2024 tarihinde belediyeden bir şahıs ağabeyimi arayarak “başkan sizi çağırıyor” dedi. Ağabeyimle birlikte Audi Q3 araçla Uşak Belediyesine gittik. Otoparka park ettik. Girişte Mustafa Yalım ile karşılaştık, “yukarı çıkın” dedi.

Başkan Özkan Yalım’ın odasına girdik. Odada sadece biz vardık. Özkan Yalım “Uşakspor için para lazım, bugün transferin son günü, acil 1.000.000 TL nakit ve 3.500.000 TL civarında çek lazım” dedi. Bu konuşmayı ispatlamak için telefonumdan ses kaydı aldım.

Biz 1.000.000 TL nakit verebileceğimizi söyledik. Araçtan poşet içinde bulunan 1.000.000 TL’yi alıp başkana teslim ettik. Para personel tarafından sayıldı ve masaya getirildi.

Özkan Yalım sekreterine “Mustafa’nın getirdiği çekleri getir” dedi. Çok sayıda çek geldi. Çekler üzerinden futbolculara ödeme planı yapıyordu.

Sonrasında ayrıldık. Ağabeyim marangoz Nedim Sarıbektaş’tan yaklaşık 1.000.000 TL’lik çek temin etti.

2024 yılı sonlarında Huzur Park’taki belediye meclis salonunda toplantı yapıldı. Toplantıda Özkan Yalım, Halil Arslan ve işletme sahipleri vardı. Mekanlara yazılan cezalar karşılığında Uşakspor’a bağış yapılması istendi.

Daha sonra işletmeciler kendi aralarında mekan başı 300.000 TL ödeme kararı aldı. Paraları toplama işi ağabeyime verildi.

Bir ay sonra ikinci toplantı yapıldı. Özkan Yalım mekan başı 500.000 TL istedi. Tepkiler üzerine “herkes 60.000 TL taksitlerle 6 ay ödeyecek” dedi. Parayı kimin toplayacağını belirleyin, ödemeyen gelmesin dedi.

Ağabeyim temsilci olarak gösterildi. Özkan Yalım “Mehmet ben artık seni bilirim” dedi.

Daha sonra odada bize “iki mekanınız var, 360.000 TL’den 720.000 TL alıyorum” dedi. Daha önce verdiğimiz 1.000.000 TL’den düşerek 280.000 TL’yi geri verdi. Parayı özel kalem müdürü Hasan Doğukan Kurnaz verdi.

Ancak cezalar konusunda yardımcı olunmadı. Bu nedenle belediyeye dava açtık. Mahkeme cezaların büyük kısmını iptal etti.

Sonrasında diğer işletmeler ödeme yapmadı. Daha önceki paralar ağabeyime veriliyor, o da belediyeye götürüyordu. Bazıları IBAN’a gönderdi.

Hasan Doğukan Kurnaz paraların neden toplanmadığını sorunca ağabeyim “zabıtayı gönderin kendiniz toplayın” dedi.