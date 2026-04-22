CHP'li A. M. Başarır'dan skandal çıkış! Milletin ahlak değerleriyle alay ettiler
CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, toplumun temeli olan aile yapısını ve milli manevi değerleri hedef alan açıklamalara bir yenisini daha ekledi. Katıldığı bir platformda LGBT lobilerine selam duran Başarır, bu yapıların toplumun ahlakını bozmadığını iddia etmekle kalmadı, bir de bu oluşumları "aydınlık geleceğin onurlu mücadelesi" olarak tanımladı. CHP’li vekilin bu sözleri, Anadolu irfanıyla bağdaşmayan, marjinal grupları şirin gösterme çabası olarak büyük tepki çekti.
Toplumun büyük kesimi tarafından "sapkınlık" ve "ahlaki erozyon" olarak nitelendirilen LGBT dayatmasına arka çıkan Başarır, halkın hassasiyetlerini görmezden geldi. "LGBT’liler toplumun ahlakını bozmaz" diyerek skandal bir iddiada bulunan Başarır'a vatandaşlar sosyal medyadan sert yanıt verdi.
Aile kurumunun kutsallığına vurgu yapan binlerce kişi, "Gençlerimizi ve çocuklarımızı hedef alan bu yapıyı 'aydınlık gelecek' olarak pazarlamak, bu millete yapılabilecek en büyük kötülüktür" yorumunda bulundu.
