CHP'li A. M. Başarır'dan skandal çıkış! Milletin ahlak değerleriyle alay ettiler

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, toplumun temeli olan aile yapısını ve milli manevi değerleri hedef alan açıklamalara bir yenisini daha ekledi. Katıldığı bir platformda LGBT lobilerine selam duran Başarır, bu yapıların toplumun ahlakını bozmadığını iddia etmekle kalmadı, bir de bu oluşumları "aydınlık geleceğin onurlu mücadelesi" olarak tanımladı. CHP’li vekilin bu sözleri, Anadolu irfanıyla bağdaşmayan, marjinal grupları şirin gösterme çabası olarak büyük tepki çekti.