Beklenen haber geldi! Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin hakemi belli oldu

Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe arasında pazar günü oynanacak önemli mücadeleyi hakem Yasin Kol yönetecek.

Trendyol Süper Lig'de 31. hafta heyecanı yarın, 25 Nisan Cumartesi, 26 Nisan Pazar ve 27 Nisan Pazartesi günü oynanacak karşılaşmalarla yaşanacak.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) da bu maçları yönetecek hakemleri duyurdu.

Buna göre, Galatasaray'ın, 26 Nisan Pazar akşamı sahasında Fenerbahçe ile mücadele edeceği derbide hakem Yasin Kol düdük çalacak.

Süper Lig'de 31. haftanın programı ve hakemler şöyle:

 

Yarın

20.00 RAMS Başakşehir - Kasımpaşa: Yiğit Arslan

 

24 Nisan Cumartesi

14.30 Eyüpspor - Gaziantep FK: Reşat Onur Coşkunses

17.00 Kayserispor - Çaykur Rizespor: Gürcan Hasova

20.00 Göztepe - Antalyaspor: Oğuzhan Çakır

 

26 Nisan Pazar

14.30 Gençlerbirliği - Kocaelispor: Mehmet Türkmen

20.00 Galatasaray - Fenerbahçe: Yasin Kol

 

27 Nisan Pazartesi

17.00 Corendon Alanyaspor - Samsunspor: Ozan Ergün

20.00 Beşiktaş - Fatih Karagümrük: Batuhan Kolak

20.00 Konyaspor - Trabzonspor: Halil Umut Meler

