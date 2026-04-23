Fenerbahçe Osimhen için TFF'ye gidecek!

Ezeli rakibi Galatasaray'la karşılaşacak Fenerbahçe, Victor Osimhen konusunda TFF'ye başvuru yapmaya hazırlanıyor.

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında şampiyonluk yarışını doğrudan etkileyecek mücadelede Galatasaray sahasında Fenerbahçe'yi ağırlayacak.

Dev derbi öncesi sarı-lacivertlilerden flaş bir adım geldi ve Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) Victor Osimhen için başvuruda bulunma kararı alındı.

F.Bahçe Nijeryalı golcünün ekipmanının risk oluşturduğunu belirterek federasyona bir rapor hazırlayıp oyuncunun oynamaması yönünde başvuru yapacak.

Konuyla ilgili son detayları HT Spor muhabiri Esra Köse aktardı. Köse, "Victor Osimhen’in maçlarda kullandığı sert koruyucu ekipmanın rakip oyuncular açısından risk oluşturduğu görüşünde. Sarı-lacivertli kulüp, bu durumu resmî olarak gündeme taşımak için Türkiye Futbol Federasyonu’na başvuru yapmaya hazırlanıyor. Kulüp bünyesindeki sağlık ekibi, IFAB kurallarına göre kullanılabilecek materyaller için bir rapor hazırlıyor." ifadelerini kullandı.

Yorumlar

gs 10 yıl daha masa başında şampiyon. gerisi formalite.

gs bu haftaki derbi için alnında trabzon yazılı hakemi istememiş. tff ye çok bi kızmış. haklı.. hakemlerin % 90 ı gs li iken ve gs her maça 12 kişi çıkıyorkene bu yapılr mı gasrayımıza......
