Eczaneden reçetesiz üstelik... Vitamin diye avuç avuç yutuyoruz: Aslında mideyi

Vücuda enerji vermesi için "avuç avuç" yutulan vitaminlerin, mide mukozasına verdiği hasar bilimsel araştırmalarla kanıtlandı. "Kansızlığım geçmiyor" diyenlerin yaptığı en büyük hatanın ardındaki gerçek şaşırttı: Yanlış vitamin kullanımı mideyi deliyor, emilimi durduruyor ve kansızlığı tetikliyor. İşte takviye kullanımında hayati uyarılar ve vitaminlerle ilgili çarpıcı veriler...

Pek çok kişi, eczaneden reçetesiz temin edilebilen vitaminleri "doğal ve zararsız" olarak kabul ediyor. Ancak kontrolsüz takviye kullanımı, son yıllarda gastroenteroloji kliniklerine yapılan başvurularda ilk sıralara yükseldi.

Uzmanlar, özellikle aç karnına veya yanlış kombinasyonlarla alınan yüksek dozlu vitaminlerin mide asit dengesini bozarak ciddi ülserlere ve mikroskobik kanamalara yol açtığı konusunda uyarıyor.

En ironik olanı ise kansızlığı gidermek için kullanılan demir ve C vitamini takviyelerinin, mideyi tahriş ederek emilim bozukluğuna yol açması ve aslında kansızlığın (aneminin) asıl sebebi haline gelmesi. İşte sağlığınızı korumak isterken midenizden olmanıza neden olan o sinsi tehlike...

Vitamin ve takviye edici gıdaların zararları üzerine yapılan küresel çaplı araştırmalar, durumun ciddiyetini rakamlarla ortaya koyuyor:

Mide Kanaması Riski: Journal of the American Medical Association (JAMA)'da yayımlanan bir çalışma, özellikle yaşlı yetişkinlerde yüksek dozda alınan bazı multivitaminlerin ve balık yağlarının, mide asidiyle etkileşime girerek gastrit ve mide kanaması riskini yüzde 25 oranında artırabildiğini göstermiştir.

Emilim Paradoksu: Araştırmalar, mide mukozası hasar gören bireylerde B12 ve demir emiliminin durma noktasına geldiğini kanıtlıyor. Yani, mideyi tahriş eden bir vitamin, aslında vücudun ihtiyaç duyduğu diğer mineralleri almasını engelliyor.

Karaciğer ve Böbrek Yükü: ABD'de yapılan bir istatistiksel veriye göre, karaciğer hasarı nedeniyle hastaneye yatanların yüzde 20'den fazlası bitkisel takviyeler ve kontrolsüz vitamin kullanımı nedeniyle bu duruma düşmektedir.

1. Demir Takviyeleri: Kansızlığın Sinsi Nedeni Demir hapları, mide mukozası üzerinde doğrudan tahriş edici bir etkiye sahiptir. Aç karnına alındığında mide ağrısı, bulantı ve mide yanmasına yol açar. Uzun süreli ve yanlış kullanım, mide duvarında küçük çaplı erozyonlara neden olarak kronik kan kaybına, dolayısıyla daha ağır bir kansızlığa yol açabilir.

2. Yüksek Doz C Vitamini C vitamini doğal bir asittir. Günlük 2000 mg'ı aşan dozlarda tüketildiğinde, mide asidini aşırı artırarak reflü ve mide ekşimesini tetikler. Midesinde hassasiyet olanlarda ise bu durum "gastrit" ve "ülser" ile sonuçlanabilir.

3. Çinko Takviyeleri Boş mideyle alınan yüksek doz çinko, şiddetli mide kramplarına ve kusmaya neden olur. Bu durum mide koruyucu tabakanın zayıflamasına zemin hazırlar.

UZMAN TAVSİYESİ: BU HATAYA DÜŞMEYİN! Analiz Şart: Kan tahlili yaptırmadan asla vitamin takviyesine başlamayın. Eksik olmayan bir vitamini almak, vücudunuza sadece toksik yük bindirir.

Zamanlama Önemli: Çoğu vitamin, mide asidinin zararlı etkisinden korunmak ve emilimi artırmak için tok karnına tüketilmelidir. Kombinasyona Dikkat: Bazı vitaminler birbirinin emilimini engeller. (Örn: Kalsiyum ve Demir aynı anda alınmamalıdır)

