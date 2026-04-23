Bakan Çiftçi, talimat verdi: Güvenlikte yeni adım! Okullara 7 aşamalı sistem geliyor 505 kişi yorgunluktan öldü! İGDAŞ’ta vurgun kursaklarında kaldı İsrail ile işbirliği ve örgüt üyeliği suçu ile yargılandı İran'da bir idam daha Ortaokulda panik! 'Dedemin silahı' dedi, günlerce okula getirdi! Numan Kurtulmuş: Yarınlara bırakılacak en büyük miras budur Skandal! Devlet kontrolünde uyuşturucu üretimi: Devlet uyuşturucu üretir mi? Türk gençleri böyle zehirledi Maraş ve Urfa’daki okul dehşeti milat oldu! Ailelere ‘ağır hapis’, çocuklara ‘müebbet’ yolu açılıyor Yurdun değişik bölgelerinden gelen haberler korkutuyor Yine çocuk yine silah ABD, Suudi Arabistan'da Ukrayna'nın sistemini kullanmaya başladı
Sahte bal dönemi artık bitiyor!

Tarım ve Orman Bakanlığı, bal üretiminde kullanılan petek için ilk kez teknik standartlar belirleyerek sahteciliğin önüne geçmeyi ve kaliteyi yükseltmeyi amaçlıyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı, Türk Gıda Kodeksi Bal Tebliği’nde yapılacak değişiklikle arıcılığın en kritik unsurlarından biri olan “temel petek” için ilk kez teknik kriterler getiriyor. Hazırlanan taslakla, balmumuna katılan yabancı maddelerin daha kolay tespit edilmesi ve sahte ürünlerin piyasaya girişinin engellenmesi hedefleniyor.

Taslağa göre, bal üretiminde kullanılan temel peteğin saflığı ve uygunluğu belirli standartlara bağlanacak. Gıda işletmeleri, tebliğin yürürlüğe girmesinden itibaren 1 yıl içinde bu kurallara uyum sağlamak zorunda olacak. Uygunsuz ürünlerin ise bu sürenin sonunda piyasada bulundurulmasına izin verilmeyecek.

 

Sektör temsilcileri, düzenlemenin özellikle balmumuna parafin ve benzeri yabancı maddelerin karıştırılmasının önüne geçeceğini belirtiyor. Yeni kriterlerle birlikte laboratuvar ortamında denetimler daha etkin hale gelecek.

Temel peteğin, arıların bal ve polen depoladığı, yavru yetiştirdiği temel yapı olduğuna dikkat çekilerek, burada yaşanacak kalite sorunlarının doğrudan hem arı sağlığını hem de balın kalitesini etkilediği ifade ediliyor.

Yeni düzenleme ile temel petek ilk kez mevzuat kapsamında açık şekilde tanımlanacak ve denetlenebilir hale gelecek. Böylece hem üretimde standart sağlanacak hem de haksız rekabetin önüne geçilecek.

Kaynak: AA

Mesut Sarp

Şahsen inanmıyorum ama inşaallah sonları olur.

İnsan bile sahte..

Bal mı olmayacak..
