Sahte bal dönemi artık bitiyor!

Tarım ve Orman Bakanlığı, bal üretiminde kullanılan petek için ilk kez teknik standartlar belirleyerek sahteciliğin önüne geçmeyi ve kaliteyi yükseltmeyi amaçlıyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı, Türk Gıda Kodeksi Bal Tebliği’nde yapılacak değişiklikle arıcılığın en kritik unsurlarından biri olan “temel petek” için ilk kez teknik kriterler getiriyor. Hazırlanan taslakla, balmumuna katılan yabancı maddelerin daha kolay tespit edilmesi ve sahte ürünlerin piyasaya girişinin engellenmesi hedefleniyor.

Taslağa göre, bal üretiminde kullanılan temel peteğin saflığı ve uygunluğu belirli standartlara bağlanacak. Gıda işletmeleri, tebliğin yürürlüğe girmesinden itibaren 1 yıl içinde bu kurallara uyum sağlamak zorunda olacak. Uygunsuz ürünlerin ise bu sürenin sonunda piyasada bulundurulmasına izin verilmeyecek.

Sektör temsilcileri, düzenlemenin özellikle balmumuna parafin ve benzeri yabancı maddelerin karıştırılmasının önüne geçeceğini belirtiyor. Yeni kriterlerle birlikte laboratuvar ortamında denetimler daha etkin hale gelecek.

Temel peteğin, arıların bal ve polen depoladığı, yavru yetiştirdiği temel yapı olduğuna dikkat çekilerek, burada yaşanacak kalite sorunlarının doğrudan hem arı sağlığını hem de balın kalitesini etkilediği ifade ediliyor.

Yeni düzenleme ile temel petek ilk kez mevzuat kapsamında açık şekilde tanımlanacak ve denetlenebilir hale gelecek. Böylece hem üretimde standart sağlanacak hem de haksız rekabetin önüne geçilecek.

