CHP'li belediye restorasyon adı altında tarihi eseri yok etti! Çeşmeyi de çalmışlar
Hırsızlık ve yolsuzluk skandallarının ardı arkası kesilmeyen CHP’li belediyelerin bulunduğu yerlerdeki tarihi eserler de tehdit altında. İstanbul Büyükşehir belediyesi Beykoz Yalıköy'deki 300 yıllık İshak Ağa Çeşmesi'nin restorasyonu büyük tartışma çıkardı. Götürülen tarihi eserin yerine 4 parça mermerden başka bir çeşme yapılması, halk arasında “Çeşmeyi de çalmışlar” şeklinde yorumlandı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin İstanbul Beykoz Yalıköy'deki 300 yıllık İshak Ağa Çeşmesi'nin restorasyonu büyük bir tartışmanın fitilini ateşledi. Restore edeceğiz diye götürülen silindirik eserin yerini dikdörtgen bir yapının alması ve kitabenin akıbetine yönelik iddialar üzerine Vakıflar Genel Müdürlüğü bir açıklama yaparak uygulamanın İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından yapıldığını duyurdu.
KİTABE DE KAYIP
Tarihi yapının orijinal formunun yerine dikdörtgen bir mermer kütlesi getirilmesi büyük tepki çekti. 300 yıllık tarihi üzerinde barındıran "Sâhibu'l-hayrât ve'l-hasenât Es-Seyyid İshak Ağa Voyvada-i Galata" yazılı kitabenin akıbeti ve restorasyonun bilimsel kriterlere uygunluğu konusunda İBB’den açıklama bekleniyor.
