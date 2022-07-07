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İSLAM Tokat bayram namazı saat kaçta? Tokat kurban bayramı namazı saati Diyanet:
İSLAM

Tokat bayram namazı saat kaçta? Tokat kurban bayramı namazı saati Diyanet:

Tokat'ta bayram namazı saatinin kaçta kılınacağını araştırıyor. Peki, Almus bayram namazı saat kaçta? Niksar Erbaa Artova bayram namazı saati 9 Temmuz:

Yeniakit Publisher
2022-07-07 12:43:00 -
Tokat bayram namazı saat kaçta? Tokat kurban bayramı namazı saati Diyanet:

9 Temmuz kurban bayramı 12 Temmuz'da sona erecek. Bayram sabahı camilere akın edecek olanlar ise hangi ilde saat kaçta bayram namazı kılınacağını araştırıyor. Peki, Tokat saat kaçta bayram namazı kılınacak?

Tokat bayram namazı saat kaçta? Tokat kurban bayramı namazı saati Diyanet:

9 Temmuz Cumartesi sabahı Tokat merkezde bayram namazı saat 05.47'de kılınacak.

Almus bayram namazı saat kaçta?

Almus'ta bayram namazı saat 05.45'te kılınacak.

Artova bayram namazı saat kaçta?

Artova'da bayram namazı saat 05.48'de kılınacak.

Başçiftlik bayram namazı saat kaçta?

Başçiftlik'te bayram namazı saat 05.44'te kılınacak.

Erbaa bayram namazı saat kaçta?

Erbaa'da bayram namazı saat 05.46'da kılınacak.

Niksar bayram namazı saat kaçta?

Niksar'da bayram namazı saat 05.45'te kılınacak.

Pazar bayram namazı saat kaçta?

Pazar'da bayram namazı saat 05.48'de kılınacak.

Reşadiye bayram namazı saat kaçta?

Reşadiye'de bayram namazı saat 05.44'te kılınacak.

Sulusaray bayram namazı saat kaçta?

Sulusaray'da bayram namazı saat 05.50'de kılınacak.

Turhal bayram namazı saat kaçta?

Turhal'da bayram namazı saat 05.49'da kılınacak.

Yeşilyurt bayram namazı saat kaçta?

Yeşilyurt'ta bayram namazı saat 05.49'da kılınacak.

Zile bayram namazı saat kaçta?

Zile'de bayram namazı saat 05.50'de kılınacak.

Teşrik tekbirlerinin dinî hükmü nedir, bu tekbirleri kimler ne zaman getirir?

Hz. Peygamberin (s.a.s.), kurban bayramının arefe günü sabah namazından başlayarak bayramın dördüncü günü ikindi namazına kadar, ikindi namazı da dâhil olmak üzere farzlardan sonra teşrik tekbirleri getirdiğine dair rivayetler vardır (Beyhakî, es-Sünenü’l-kübrâ, III, 315; Dârekutnî, es-Sünen, III, 439, 440).

Buna göre Hanefîlerde tercih edilen görüşe göre arefe günü sabah namazından bayramın dördüncü günü ikindi namazına kadar 23 vakit, her farzın ardından teşrik tekbiri getirmek, kadın erkek her Müslümana vaciptir. Teşrik günlerinde kazaya kalan namaz aynı günlerde kaza edilirken teşrik tekbirleri de getirilir. Teşrik günleri çıktıktan sonra kaza edilmeleri hâlinde ise tekbir getirilmez. Namaz kaza edilmedikçe tekbirler kaza edilmez (Serahsî, el-Mebsût, II, 43-44; İbnü’l-Hümâm, Feth, II, 82). Şâfiî mezhebine göre ise teşrik tekbirleri sünnettir (Mâverdî, el-Hâvî, II, 500-501).

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