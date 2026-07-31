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Kadın - Aile Tok tutan zeytinli kraker: İşte en çok parmak yedirten tarife bakın... İlk defa yapanlar sıradan değil
Kadın - Aile

Tok tutan zeytinli kraker: İşte en çok parmak yedirten tarife bakın... İlk defa yapanlar sıradan değil

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Tok tutan zeytinli kraker: İşte en çok parmak yedirten tarife bakın... İlk defa yapanlar sıradan değil

İkinci nesil tohum kraker yaptınız mı? Tohum krakeri uzun senelerdir çok kez yapılan bir tariftir. Tohumu azaltılmış, kurubaklagil eklenmiş ve yumurtasız hali. Bu kraker nasıl tok tutuyor, size anlatmamız için yapmanız lazım. Yanına bir salata ile, 2 tane ile muhteşem doyuluyor. Lezzeti de enfes, çıtır çıtır... Akşam saatlerinde yiyin.

İkinci nesil tohum kraker yaptınız mı? Tohum krakeri uzun senelerdir çok kez yapılan bir tarif...

Malzemeler :

* 1 sb filizlenmiş yeşil mercimek. Sizin evde hazırda filizlenmiş mercimeğiniz yoksa1/2 su bardağı yeşil mercimeği çok az pişirip suyunu dökün. Hafif yumuşasın yeterli olur.

* 1/2 su bardağı badem unu (bademleri rondodan çekerek elde edebilirsiniz)

* 2 yk yeşil zeytin ezmesi (siyah da olur)

* 2 yk kabak çekirdeği içi (çok az rondodan çekin)

* 2 yk siyah haşhaş ve susam (opsiyonel, olmasa da olur)

* 2 yk chia tohumu, 4 yk sıcak su ile bir kapta şişirip, jel kıvamına getiriyoruz. Eğer chia kullanmak istemezseniz veya yoksa 1 yumurta beyazı da olur.

* 2 yk zeytinyağı

* Çok az tuz ve 1 çk tatlı kırmızı biber tozu.


Öncelikle mercimekleri rondodan geçirin. Püre gibi olmadan, iri kalacak şekilde bırakın.

Sonra diğer tüm malzemeleri katıp yoğurun. Elde ettiğimiz hamuru yağlı kağıt serin, fırın tepsisine koyun.

Ellerimizi ıslatıp, parmaklarımla ve avucumun ortası ile bastırarak hamuru yayın. Elinizin bu noktada ıslak olması çok önemli, yoksa yayılmıyor.

İncecik yayılınca bıçakla kesin. Bu kesme işlemin mutlaka pişirmeden önce yapmanızı öneririz. Piştikten sonra bıçakla kesilmiyor, parçalanır. Ancak elinizle kopararak parçalara ayırabilirsiniz.

170 derece turbo fırında 25 dk civarında pişti. Kıtır olup, kızarmaya başlayınca olmuştur. Her fırının ayarı farklı olduğu için gözlemlemeniz gerekiyor.

Soğuduktan sonra krakerleri cam bir kavanoza koyun. Akşam 5 çayı ile kavanozun yarısını yiyin.


Yüksek lif ve sağlıklı yağ içeren tok tutan zeytinli kraker için en popüler ve doyurucu tarif, lif deposu baklagiller ile zeytini buluşturan Tok tutan zeytinli Kraker versiyonudur. Bu tarif yumurtasız, glutensiz ve çıtır çıtır atıştırmalık arayanlar için idealdir.

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