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Gündem Trump’ın savaş çığırtkanlığına ABD Senatosu’ndan yeşil ışık! Tahran’a yönelik tehdide onay verildi!
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Trump’ın savaş çığırtkanlığına ABD Senatosu’ndan yeşil ışık! Tahran’a yönelik tehdide onay verildi!

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Trump’ın savaş çığırtkanlığına ABD Senatosu’ndan yeşil ışık! Tahran’a yönelik tehdide onay verildi!

ABD Senatosu'nda yapılan skandal oylamada, terör devleti ABD'nin Başkanı Donald Trump’ın İran’a yönelik yasa dışı askeri yetkilerini ve saldırgan politikalarını kısıtlamayı öngören yasa tasarısı 49’a karşı 50 oyla reddedildi. Washington yönetiminin Ortadoğu'daki işgalci ve müdahaleci hamlelerini dizginlemek isteyen girişim, emperyalist odakların engeline takıldı.

ABD Senatosu’nda yapılan oylamada, Başkan Donald Trump’ın İran’a yönelik askeri yetkilerini kısıtlamayı öngören yasa tasarı 49’a karşı 50 oyla reddedildi.

ABD Senatosu’nda düzenlenen oturumda Washington yönetiminin İran’da yaşanan çatışmalardaki yetkisini sınırlandırmayı amaçlayan bir yasa tasarısı oylamaya sunuldu.

Demokrat Senatör Kirsten Gillibrand tarafından gündeme getirilen ve ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’a yönelik askeri yetkilerini kısıtlamayı öngören tasarı, Senato’da 49’a karşı 50 oyla reddedildi. Böylece Senato, son iki hafta içinde Trump’ın İran’a yönelik askeri operasyonlarını sonlandırmayı amaçlayan ikinci girişimi de başarısızlıkla sonuçlandırmış oldu.

Oylamada 3 Cumhuriyetçi senatör tasarı lehine oy verirken, 1 Demokrat senatör tasarıya karşı çıktı. Sağlık sorunları nedeniyle görev başında bulunmayan bir senatör ise oylamaya katılmadı.

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