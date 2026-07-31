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Gündem Siyonist kumpas patladı! İran Dimyat’taki provokasyonu deşifre etti!
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Siyonist kumpas patladı! İran Dimyat’taki provokasyonu deşifre etti!

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Siyonist kumpas patladı! İran Dimyat’taki provokasyonu deşifre etti!

Mısır'ın Dimyat Limanı'nda yaşanan İHA saldırısının ardından bölgeyi karıştırmak isteyen odakların oyunu bozuldu. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, Mısır'ın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne sonsuz saygı duyduklarını belirterek, söz konusu İHA saldırısıyla Tahran'ın hiçbir ilgisinin bulunmadığını ve olayın bölge ülkelerini karşı karşıya getirmeyi amaçlayan bir "sahte bayrak" operasyonu olduğunu vurguladı.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, Mısır'a düzenlenen insansız hava aracı (İHA) saldırısına ilişkin, "İran'ın, Mısır'ın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne yönelik saygılı politikası herkesçe açıktır. İran'ın Mısır'a yönelik İHA saldırısıyla bir ilgisi bulunmuyor." dedi.

İran basınına göre Bekayi, Mısır'a yönelik İHA saldırısı hakkında açıklamada bulundu.

Bekayi, "İran'ın, Mısır'ın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne yönelik saygılı politikası herkesçe açıktır. Dimyat saldırılarıyla herhangi bir ilgimiz olduğunu kesinlikle reddediyoruz. İran’ın Mısır'a yönelik İHA saldırısıyla bir ilgisi bulunmuyor." ifadelerini kullandı.

Mısır'da yaşanan olaya "şüpheyle" yaklaşan Bekayi, bölge ülkeleri arasında anlaşmazlık meydana getirmek için yapılan olası "sahte bayrak" operasyonlarına dikkati çekti.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Mısır'ın güvenliğinin İran açısından en üst düzeyde önem taşıdığını belirterek, İsrail'in bölgedeki provokasyonları konusunda uyarmıştı.

 

- Ne olmuştu?

Mısır Petrol Bakanlığı, dün yaptığı açıklamada, Dimyat Limanı'nda bulunan iki gazlaştırma ve depolama gemisinde yangın çıktığını duyurmuştu.

Mısır Bakanlar Kurulundan bugün yapılan açıklamada, Dimyat Limanı'nda iki gemide yaşanan yangına ilişkin ilk incelemenin ardından yangının kamikaze İHA saldırısı sonucu çıktığı aktarılmıştı.

Dimyat Liman İdaresi, iki geminin İHA'yla hedef alınmasının ardından limandaki faaliyetlerin devam ettiğini bildirmişti.

Oval Ofis'te basın toplantısı düzenleyen ABD Başkanı Donald Trump'a, Mısır'da ABD'ye ait bir LNG tankerine yapılan dron saldırısının İran kaynaklı olup olmadığı sorulmuş, Trump ise "Konuyla ilgili bilgilendirildim. Durum hemen hemen aynı görünüyor ancak netleşecek." yanıtını vermişti.

Söz konusu saldırıyı farklı bir grubun düzenlediğini ve kendilerinden hemen özür dilediklerini savunan Trump, buna karşın tanker saldırısına karşılık vermek durumunda olduklarını söylemişti.

Yemen'deki Husiler, Mısır'ın Dimyat Limanı'nda iki gemiyi hedef aldıkları yönündeki iddiaları reddederek, Kızıldeniz’de deniz trafiğinin güvenli olduğunu ve endişe edilecek bir durum bulunmadığını öne sürmüştü.

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