Geceyi alevler aydınlattı! Çine’de orman yangını mahallelere dayandı

Aydın Çine’nin Kavşit Mahallesi’nde öğleden sonra başlayan orman yangını, havanın kararmasına rağmen kontrol altına alınamadı.

Kavşit Mahallesi'nde ormanlık alanda saat 15.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve orman ekipleri sevk edildi. Bölgede etkili olan rüzgar sebebiyle alevler geniş alana yayıldı. Yangına 4 helikopter ve 2 uçak ile havadan, 17 arazöz, 5 su tankeri, 3 dozer ve 127 personel ile karadan müdahale edildi. Havanın kararması ile karadan müdahalenin devam ettiği yangında ekiplerin söndürme çalışmaları sürüyor.

Zaman zaman alevlerin rüzgarla birlikte yeniden yükselmesi geceyi aydınlattı. Mutaflar Mahallesi'ne kadar ulaştığı öğrenilen yangın nedeniyle bazı vatandaşların evlerinden ayrılarak mahalle merkezine geldiği öğrenildi. Yangın bölgesi havadan görüntülendi. Dron kamerasına yansıyan görüntülerde alevlerin mahalleye ulaştığı görüldü.