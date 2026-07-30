  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Piyasalar günü böyle tamamladı: Borsa ve petrol düştü, altın yükseldi! Merkez bankasının rezervleri arttı AK Parti iktidarının Konya'daki dev adımları muhalefeti gölgede bıraktı! Sanayi Bakanı Kacır müjdeleri peş peşe sıraladı! Paşinyan'dan Zengezur Koridoru çıkışı! Erivan mecburen alternatif arıyor! Binlerce göçmen İspanya topraklarına akın etti! O anlar sosyal medyada viral oldu Gülistan Doku soruşturmasında sıcak gelişme! Erzurum'daki dev operasyonda 4 şüpheli tutuklandı! Lübnan Cumhurbaşkanı Ankara'da! Başkan Erdoğan'dan küresel güce net İsrail mesajı! Ahbap Derneği soruşturmasında flaş gelişme! Aralarında Hüseyin Başaran'ın da olduğu 7 kişiye tutuklama ABD’nin maskesi işte şimdi inecek! Çin’den tüm dünyaya nükleer silah teklifi Katil Netanyahu’nun yüzüne dahi bakmadı! Şortlu senatör Bibi’yi rezil etti Adalet Bakanı Gürlek duyurdu: Alo Adalet Hattı’nın ilk adımı atılıyor
Gündem Geceyi alevler aydınlattı! Çine’de orman yangını mahallelere dayandı
Gündem

Geceyi alevler aydınlattı! Çine’de orman yangını mahallelere dayandı

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et

Aydın Çine'de çıkan orman yangını rüzgarın etkisiyle büyüyerek gece saatlerinde de etkisini sürdürdü. Mutaflar Mahallesi’ne kadar ilerleyen alevler dronla havadan görüntülendi.

Aydın Çine’nin Kavşit Mahallesi’nde öğleden sonra başlayan orman yangını, havanın kararmasına rağmen kontrol altına alınamadı.

 

Kavşit Mahallesi'nde ormanlık alanda saat 15.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve orman ekipleri sevk edildi. Bölgede etkili olan rüzgar sebebiyle alevler geniş alana yayıldı. Yangına 4 helikopter ve 2 uçak ile havadan, 17 arazöz, 5 su tankeri, 3 dozer ve 127 personel ile karadan müdahale edildi. Havanın kararması ile karadan müdahalenin devam ettiği yangında ekiplerin söndürme çalışmaları sürüyor.

 

Zaman zaman alevlerin rüzgarla birlikte yeniden yükselmesi geceyi aydınlattı. Mutaflar Mahallesi'ne kadar ulaştığı öğrenilen yangın nedeniyle bazı vatandaşların evlerinden ayrılarak mahalle merkezine geldiği öğrenildi. Yangın bölgesi havadan görüntülendi. Dron kamerasına yansıyan görüntülerde alevlerin mahalleye ulaştığı görüldü.

Alevler evlere ulaştı! Hayvanlarını alıp yangından son anda kaçtılar
Alevler evlere ulaştı! Hayvanlarını alıp yangından son anda kaçtılar

Yaşam

Alevler evlere ulaştı! Hayvanlarını alıp yangından son anda kaçtılar

Balıkesir Gömeç'teki yangın 2'nci gününde Hem yangınla hem rüzgarla mücadele
Balıkesir Gömeç'teki yangın 2'nci gününde Hem yangınla hem rüzgarla mücadele

Gündem

Balıkesir Gömeç'teki yangın 2'nci gününde Hem yangınla hem rüzgarla mücadele

Bakan Yumaklı, orman yangınlarındaki son durumu açıkladı: 115 yangının 110'u tamamen kontrol altına alındı
Bakan Yumaklı, orman yangınlarındaki son durumu açıkladı: 115 yangının 110'u tamamen kontrol altına alındı

Gündem

Bakan Yumaklı, orman yangınlarındaki son durumu açıkladı: 115 yangının 110'u tamamen kontrol altına alındı

Antalya'daki orman yangınları kontrol altına alındı
Antalya'daki orman yangınları kontrol altına alındı

Yerel

Antalya'daki orman yangınları kontrol altına alındı

Orman yangınlarında son durum: 163 noktada alevler söndürüldü
Orman yangınlarında son durum: 163 noktada alevler söndürüldü

Gündem

Orman yangınlarında son durum: 163 noktada alevler söndürüldü

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23